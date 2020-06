Más Madrid lamenta un Plan Sures "vacío de contenido y presupuesto": "No queremos más mítines"

Recuerda que muchos de los proyectos fueron iniciados por el anterior Gobierno municipal, como la remodelación de la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia o el Gastrolab de Villaverde

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha lamentado que el Plan Sures presentado este martes por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no haya sido más que "un acto publicitario muy vacío de contenido y presupuesto". "No queremos más reuniones tipo mitin, no queremos más platós para grabar vídeos de los miembros del equipo de Gobierno haciendo propaganda sino espacios de trabajo para mejorar la vida de los madrileños", ha lanzado.

Murgui ha apuntado que "muchos" de los proyectos fueron iniciados por el anterior Gobierno, como el Gastrolab de Villaverde, el centro de innovación tecnológica de Vicálvaro, la Escuela de Música de Moratalaz, el centro de mayores de Latina o la remodelación de La Gavia. Incluso la remodelación de la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia fue inaugurada en marzo de 2019. También fueron iniciadas por el anterior Ejecutivo municipal.

Esto supone que "en la práctica no hay nuevas iniciativas y sí una bajada en la inversión, sobre todo si se tiene en cuenta el escenario actual", ha lamentado el grupo municipal. Sostiene Más Madrid que el Plan Sures presentado por el equipo de Gobierno "es prácticamente el mismo pero con otro nombre" que el desarrollado en el anterior mandato, la Oficina del Sur y Este.

"INVERSIÓN BAJÍSIMA EN FORMACIÓN"

"Hemos asistido más a un acto publicitario más que a una reunión de trabajo. Se han presentado documentos que no se han podido trabajar con antelación. De un análisis de las medidas presentadas se deduce una rebaja de las expectativas del plan: una inversión bajísima en formación para el empleo precisamente en un contexto de profunda crisis económica y social", ha declarado Nacho Murgui al término de la reunión.

Según la información proporcionada, se prevé realizar un taller de formación al año para doce alumnos en cada uno de los nueve distritos, "un paso atrás en toda regla con respecto a lo hecho en años anteriores en distritos como en Puente y Villa de Vallecas a través del programa Vallecas Labora, que realizó 33 talleres remunerados, en los que participaron 555 personas desempleadas".

Eso significa una media de cinco talleres al año por distrito y una media de 92 participantes al año por distrito. "La propuesta que plantean sólo es un poco más del 10 por ciento de lo que se ha realizado en años anteriores en los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas", han concretado.

Para Murgui es "profundamente decepcionante la inversión para financiar una de las medidas más demandadas por los Foros Locales y las asociaciones de estos distritos: el apoyo educativo para niñas y niños y adolescentes, una iniciativa que cobra especial relevancia tras el periodo de confinamiento, particularmente duro en el contexto de las familias más vulnerables, con 57.000 euros para diez distritos. Esto es, 5.700 euros por distrito".

DESAPARECEN LA COMUNIDAD Y EL ESTADO

"La rebaja de expectativas se traduce también en la desaparición de la otros niveles de la Administración", añade Murgui. "La participación del Gobierno regional y del Gobierno del Estado son fundamentales para impulsar los proyectos más ambiciosos y, tras un año de gobierno, no han avanzado nada en ese sentido que era un es sustancial par a el éxito de un plan de reequilibrio", ha remarcado el concejal.

Más Madrid ha pedido más transparencia en el proceso y que el remanente de tesorería se pueda emplear en el reequilibrio "ya que un 1 por ciento del presupuesto municipal es claramente insuficiente para revertir un desequilibrio histórico".