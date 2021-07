Más Madrid y Podemos condenan las cargas y Vox acusa a la izquierda de "agitar la calle"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y Unidas Podemos han condenado las cargas policiales que se produjeron este lunes por la tarde en la manifestación en Madrid por el asesinato homófobo de Samuel mientras que Vox ha acusado a la izquierda de "agitar la calle".

Así se han manifestado los representantes de estas formaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la Asamblea de Madrid, ante las preguntas de los medios de comunicación.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha sostenido que hay que "depurar responsabilidades" porque están cansadas, "igual que el resto de la ciudadanía", de ver "la desproporción que se produce en cuanto a cargas en determinadas manifestaciones y la laxitud que hay en otras".

En este sentido, ha anunciado que quieren impulsar una estrategia de agresiones cero contra el colectivo LGTBI, que incluirá formación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, impulsar unidades de diversidad a policías municipales y aumentar los recursos del Observatorio Madrileño de la LGTBIfobia.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha pedido a la delegada del Gobierno, Mercedes González, una reunión así como su próxima comparecencia en la Cámara regional por las "desproporcionadas" cargas policiales. "No podemos pedir que las agresiones LGTBI se denuncien en la Policía y tener una Policía que nos ha dejado las imágenes de ayer en la retina", ha señalado.

"IMPAGABLE LABOR DE LA POLICÍA", DEFIENDE VOX

Desde Vox, su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, ha sostenido que la izquierda siempre aprovecha "cualquier crimen que se produzca para agitar la calle y para crear violencia". "Estamos ya acostumbrados a como terminan estas concentraciones que promovía la ultraizquierda", ha dicho.

Además, ha trasladado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esa "impagable labor por intentar mantener el orden público en las calles". Además, ha condenado los insultos que se lanzaron contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y contra el presidente de su formación, Santiago Abascal, y ha censurado que la izquierda no lo haga.

"Tienen un doble rasero que nosotros no tenemos. Nosotros siempre vamos a condenar cualquier acto de violencia, cualquier crimen, como el de Samuel o como el del joven de Terrassa. Los condenamos todos, la izquierda solo habla de lo que le interesa", ha dicho.

LO INVESTIGA LA DELEGACIÓN

Por su parte, la portavoz del PSOE, Hana Jalloul, se ha mostrado orgullosa de la cantidad de aforo que hubo en la manifestación y la contestación social al asesinato. Para Jalloul, un asesinato como el de Samuel es motivo para salir a la calle y ha defendido que "lo harán cuando asesinen a un chico por motivos homófobos, cuando maten a un migrante, cuando maten a mujeres, porque matan a mujeres todos los días en este país".

"Saldremos a la calle. Eso no es agitar, eso es darle voz a los que ya no pueden, entre otras cosas porque les han asesinado impunemente y no tienen derecho a hablar por sí mismo". "Aquí estaremos nosotros para recordar que la vida de las personas tiene mucho valor y que nosotros como sociedad nos oponemos", ha declarado.

Respecto a las cargas, ha señalado que la Delegación del Gobierno ya ha manifestado en un comunicado que si hubo actos desproporcionados, se estudiará. "Sí me gustaría decir que me parece una pena muchas veces que se empañen actos como este, la tristeza que supone ese mensaje tan triste para nuestra sociedad. No deberíamos empañar este tipo de concentraciones tan importantes", ha trasladado.

PP: LA IZQUIERDA LO USA COMO ARMA ARROJADIZA

Desde el PP, el portavoz adjunto, Pedro Muñoz Abrines, ha lamentado que haya fuerzas políticas que utilicen estas circunstancias para convertir el asesinato de Samuel en un "arma arrojadiza" y que además no sean capaces de condenar la violencia, los insultos, el discurso de odio" que se vio "desgraciadamente" con manifestaciones contra la presidenta.

"¿Por qué no condenan ese tipo de discursos de odio? ¿Somos selectivos, sectario? ¿Solo condenamos una parte de la violencia que se produce en la sociedad? ¿El fin justifica los medios? Desde luego rechazamos ese tipo de comportamientos y es muy triste que grupos parlamentarios que me han antecedido no hayan sido capaces de condenarlo y se han quedado en una supuesta, excesiva, fuerzas en las cargas policiales", ha dicho.