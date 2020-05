Más Madrid y PSOE exigen la reactivación de los Foros Locales vía telemática y Cs se escuda en su carácter presencial

Saavedra trabaja en impulsar un canal telemático para que los Foros puedan reunirse aunque "a día de hoy" no pueden hacerlo por esta vía porque no cuentan "con las garantías suficientes"

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y el PSOE han exigido en la comisión de Vicealcaldía la reactivación de los Foros Locales vía telemática durante las restricciones marcadas por la pandemia de Covid-19 mientras que Cs, al frente del área de Coordinación Territorial, se escuda en el carácter presencial de estos órganos de participación que recoge como tal su reglamento.

La delegada Silvia Saavedra ha avanzado que la concejalía trabaja en impulsar un canal telemático para que los Foros puedan reunirse aunque "a día de hoy" no pueden hacerlo por esta vía porque no cuentan con "las garantías suficientes".

El portavoz socialista en la comisión, Pedro Barrero, ha lamentado que el área, capitaneada por Silvia Saavedra, mantenga con los Foros una "visión bipolar" buscando "crear desapego" al no reactivarlos durante la epidemia. El edil ya ha avisado que su grupo "no va a consentir que el Gobierno acabe con los Foros Locales".

Saavedra, por su parte, ha vinculado la suspensión de los Foros con la de los plenos de distrito porque "su función es hacer propuestas a las Juntas". "Si están suspendidos los plenos de distrito procede la suspensión de los Foros en el contexto del estado de alarma", ha contestado en la comisión semipresencial celebrada.

Los socialistas no entienden los motivos por los que los Foros no pueden seguir reuniéndose por videoconferencia, como se está haciendo en otras áreas municipales. También ha recordado Barrero que el pasado 13 de abril los vicepresidentes de los Foros enviaron un escrito al área instando a que los reactivaran, "no en términos de normalidad sino adaptándose al momento".

"Pero ustedes les ignoraron con un informe de la dirección general de Participación Ciudadana contestando negativamente y alegando que las vicepresidencias de los Foros no forman parte de las juntas de portavoces", que en los distritos sí se están reuniendo virtualmente.

También ha cargado contra la respuesta del Gobierno cuando se escuda en que el reglamento de los Foros, pilotado desde el gobierno por el equipo del concejal Nacho Murgui en la legislatura pasada, no dejó plasmada la posibilidad de la vía telemática para estos órganos de participación, "como si tuvieran que saber que llegaríamos al estado de alarma".

En este punto, el concejal socialista ha recordado que la Constitución mandata a los poderes públicos que faciliten los recursos necesarios a la ciudadanía para hacer efectivo su derecho a la participación.

Además no ha querido dejar pasar por alto que, si bien el reglamento no establece las reuniones más allá de las presenciales, también es cierto que el área "se ha reunido, con encuentros telemáticos, en Usera o Puente de Vallecas". "Deben dar una salida participativa a la energía vecinal. Deben celebrarse reuniones telemáticas de coordinación en las mesas con las vicepresidencias de los Foros y con representantes de los grupos", ha planteado.

La concejala de Más Madrid Pilar Sánchez ha cuestionado igualmente que no se celebren reuniones telemáticas de los Foros pero sí juntas de portavoces en los distritos. "No hay razones objetivas. Dicen que (las reuniones presenciales) podrían en riesgo la salud pública pero no pedimos que sean presenciales", ha matizado la edil, que ha defendido que se saldrá de la pandemia "pero con la participación de los vecinos".

Por último ha destacado que en la página de Decide Madrid ha desaparecido todo enlace a los Foros y tampoco se puede acceder a ellos a través del buscador. Tras escucharles, la delegada Saavedra ha cargado, en clave regional y nacional, contra el hecho de que la Comunidad no haya pasado a Fase 1 después de conocerse a través de "un informe filtrado a los medios" y "sin que se hayan hecho públicos los nombres del comité de expertos".