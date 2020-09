Más Madrid, PSOE y Vox tumban la propuesta de PP y Cs de reubicar el Rastro

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos de la oposición, Más Madrid y PSOE tumbaron en el Pleno de Centro celebrado este miércoles la propuesta del Gobierno de PP y Cs de reubicar el Rastro, algo que los comerciantes han entendido como que han "ganado una batalla aunque no la guerra", por lo que convocan una nueva concentración este domingo.

PP y Cs defendieron en el Pleno de Centro la vuelta a la actividad del Rastro pero en "una ubicación que cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias" marcadas por pandemia. La ubicación podía corresponder a la que plantea la Junta de Centro, a la de la propuesta de los comerciantes del Rastro o a cualquier otra que se consensúe, siempre con la luz verde de la Comunidad, indicaban fuentes municipales de Centro a Europa Press.

Un segundo punto de la moción presentada por PP y Cs se comprometía a que, "una vez que las autoridades sanitarias informen positivamente acerca del fin de la pandemia se reubicaría de nuevo el Rastro respetando la huella original en cuanto a su colocación, ocupando cada uno de los puestos autorizados su lugar de origen previo a la crisis sanitaria".

Más Madrid, PSOE y Vox votaron en contra de los dos puntos de la proposición, por lo que no salió adelante. Los vendedores del Rastro han aplaudido la decisión porque, entre otras cuestiones, no saben qué quiere decir la Junta cuando se refiere a la "huella original" del mercadillo.

"Hoy hemos ganado una batalla pero no la guerra", han manifestado los comerciantes en sus redes sociales, donde han añadido que "la oposición no ha querido ser cómplice de esta maniobra" y han advertido que no dejarán que nadie "juegue" con ellos y con "el hambre".