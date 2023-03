Más Madrid quiere representación de barrios en Junta de Distrito, presidencia según votos y retomar el Campus Asociativo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid concurre a las elecciones del 28 de mayo poniendo el barrio en el centro de sus propuestas de participación ciudadana, una vía de combatir la desafección por la política apostando por "incorporar la realidad del barrio a la gobernanza del distrito", unido a la elección de quién se pondrá al frente de la Junta Municipal en función de los votos conseguidos en las urnas por cada partido o retomar el Campus Asociativo en los pabellones de la Casa de Campo, que CS echó atrás en este mandato con las obras prácticamente finalizadas, para ubicar el Campus del Videojuego.

"Si preguntas a un vecino en qué distrito vive es posible que no te lo sepa decir porque la referencia de la gente no es el distrito, es el barrio, la ciudad vivida es el barrio", ha argumentado el concejal de Más Madrid Nacho Murgui, número 6 en la lista electoral que encabeza Rita Maestre, en una entrevista con Europa Press.

La propuesta de Más Madrid pasa por "dar protagonismo a lo que la gente vive en la ciudad, el barrio, pero sin replicar la estructura de una Junta de Distrito". "Una Junta de Distrito en cada barrio no sería razonable ni eficiente", ha remarcado Murgui, que plantea que, "igual que hay una Junta de Gobierno en la ciudad, podría haber una junta de gobierno en los distritos que incluyera a representantes de la red social de cada barrio, tanto de la sociedad civil como de los equipamientos", desde centros de mayores a instalaciones deportivas básicas.

Eso se podría formalizar en comisiones que hicieran "seguimiento de los asuntos del día a día de los barrios y que estuvieran en perfecta coordinación con el concejal del distrito para servir de apoyo al desarrollo de las políticas públicas", algo que en Más Madrid defienden que se puede llevar a cabo "sin ningún coste".

EL GRUPO MÁS VOTADO SERÍA QUIEN PRESIDIERA LA JUNTA DE DISTRITO

París, Berlín o Lisboa: en estas ciudades es donde ha puesto su mirada Más Madrid para que, como en ellas, el grupo político más votado en cada distrito sea el que presida la Junta Municipal con el fin de convertir a ese concejal-presidente "en una suerte de alcalde".

"A lo que aspiramos es a que los vecinos de los distritos elijan quién gobierna en ellos, quién es el concejal-presidente de su distrito", ha trasladado Murgui, que lo presenta "como representante de la voluntad popular de los habitantes a los que va a gobernar".

Algunas de sus propuestas en materia de participación ciudadana y democracia directa implicarían una serie de reformas a nivel nacional y probablemente en la Ley de Capitalidad pero, mientras tanto, "existe la posibilidad de que en cada distrito gobernara la fuerza más votada". Solo haría falta acuerdo político.

Que la ciudadanía dé su opinión y mejore las propuestas de las formaciones políticas en los plenos de distrito es otra de las bazas que prepara Más Madrid. Se articularía a través de la web municipal de participación ciudadana donde, "al igual que ocurre con algunas modificaciones normativas, que tienen un periodo de información pública, la gente pueda intervenir, dar su opinión" para mejorar las proposiciones políticas.

"También es una forma de que los grupos políticos estén un poco más al cabo de la calle y tomen su pulso. Es una manera de abrir la puerta del Pleno a la participación directa de los vecinos, al tiempo que la actividad de los partidos políticos también se abre", ha expuesto Nacho Murgui.

RECUPERAR LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y LAS PROPUESTAS PENDIENTES

"El actual equipo de Gobierno ha tratado de desmantelar todas las estructuras de participación ciudadana y nosotros tenemos que recuperar esos espacios, incluidos los presupuestos participativos, pero avanzando en lo que ya teníamos", puesto en marcha en el anterior mandato, ha avanzado Nacho Murgui.

"Recuperaremos los presupuestos participativos, recuperaremos todas aquellas propuestas pendientes no solo de ejecutar sino que se han desechado", se ha comprometido, después de destacar que habrá "que perfeccionar el sistema" porque estos presupuestos son "ya un elemento irrenunciable".

Algo similar ocurriría con el Campus Asociativo. Más Madrid tiene claro que retomaría la iniciativa y en el mismo emplazamiento, los pabellones de la Casa de Campo. "Ese es el sitio del Campus Asociativo y de la escuela del asociacionismo porque se recuperó con ese fin, gracias al impulso del movimiento asociativo, y es un reconocimiento merecido al trabajo y al impulso que lleva ese tejido", ha respaldado Murgui.

Va unido a la idea de Más Madrid de que "en cada distrito haya un espacio vecinal dedicado a la participación ciudadana, a disposición de las entidades ciudadanas de ese distrito". "Igual que en cada distrito se reconoce prácticamente que hay un centro cultural, nosotros decimos que tiene que haber un espacio asociativo", ha explicado.

RESPUESTA A LOS "MENSAJES FACILONES ANTIPOLÍTICOS"

Esta batería de propuestas en participación ciudadana es la respuesta de Más Madrid a "los mensajes facilones antipolíticos", algo que solo es "resultón pero que no propone nada". Teniendo bien presente que la de los partidos no es la única forma de participar en política, si realmente se quiere perfeccionar hay que "proponer cosas". "No vamos a limitarnos a hacer chistes o a hacer frases más o menos ingeniosas o hechas", ha subrayado el concejal.

"El actual Gobierno ha desmantelado toda la estructura de coordinación política y de protagonismo de las juntas de distrito", ha lamentado el edil de Más Madrid, que ha enfocado sus críticas en un área de Coordinación Territorial, con Silvia Saavedra (CS) al frente, que ha "renunciado a coordinar las juntas de distrito", sumado a que, "debido a la división política del equipo de Gobierno, quienes estaban a la cabeza de la coordinación territorial no tenían poder real para coordinar los distritos".

"Han puesto al frente de Coordinación Territorial a personas que no están capacitadas desde el punto de vista político para desarrollar su trabajo, que no se lo creen, que no les interesa y que han condenado a las Juntas de Distrito a una posición subalterna", ha argumentado Murgui, que tiene claro que "un concejal del PP no se va a someter a las directrices de una concejala de Cs, y menos de una concejala de segunda fila".

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, como responsable última de la coordinación territorial en el Ayuntamiento, "evidentemente no se ha interesado en absoluto por la vida de la gente en el distrito, solo le ha interesado un escenario donde poder hacerse unas fotos más o menos lucidas pero el trabajo que requiere sacar adelante las juntas en su conjunto no es tan vistoso, no luce a nivel político y comunicativo, por eso lo ha dejado totalmente de lado", ha reprochado Nacho Murgui.