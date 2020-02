Más Madrid reclama un aumento de RMI, eliminar sus trabas burocráticas y que sea menos restrictiva

Publicado 20/02/2020 13:25:29 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado un aumento de la Renta Mínima de Inserción (RMI), eliminar sus trabas burocráticas y que sea menos restrictiva en su acceso, que "no pidan tantos requisitos para acceder a ella".

Lo han defendido este jueves desde la Puerta del Sol los concejales Marta Higueras y Javier Barbero, acompañados por otras ediles del grupo, como Pilar Sánchez Álvarez, Carolina Pulido o Mar Barberán.

Los concejales han participado en una concentración ante la sede de la Comunidad, donde se han visto pancartas con lemas como 'Ayuso respeta mi RMI', 'Contra la desigualdad, la injusticia y la exclusión social', 'Comunidad, tu tiranía es nuestra ruina' o 'Queremos oportunidades'.

El concejal Javier Barbero ha explicado a la prensa que apoyan esta reivindicación "de justicia" y más cuando "un 80 por ciento de personas y familias que tienen criterio de necesitar la RMI no la reciben mientras que la señora (Isabel Díaz) Ayuso desvía millones de euros a otras partidas".

"Es una falta de sentido común y de humanidad. Se exponen criterios como que tiene que estar empadronado un recién nacido y necesita seis meses para que tenga validez su empadronamiento. Es una falta de lógica", ha puesto como ejemplo. Barbero no ha obviado que se trata de personas que "pasan hambre en algunos momentos" y que "son tan ciudadanos como los que están habitando el Palacio de Sol en el Consejo de Gobierno de PP, Cs y Vox".

Y "a mayor vulnerabilidad, mayor exigencia de respuesta, cuando lo que no hay es una respuesta adecuada", ha indicado Barbero, en relación a que "otro problema es el de la exclusión burocrática". El edil ha cifrado en un 20 por ciento de casos de solicitantes que no pueden acceder a la RMI porque su documentación no llega a tiempo.

La portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, ha lamentado una "situación inadmisible" que se está dando "mientras la pobreza crece, como ha dicho así el relator de Naciones Unidas". Y es que "cada vez se pagan menos rentas mínimos por la Comunidad", como señala el informe del relator, que señala "que sólo una de cada cinco personas que la necesitan la están cobrando".

También echa en falta un refuerzo en otros apoyos para estas personas, como en lo referido a la búsqueda activa de empleo. La situación es de mayores recortes entre los más vulnerables, "la gente que no es que tenga dificultades para llegar a final de mes, es que no llegan a mediados de mes".