Más Madrid reclama al Ayuntamiento que "se deje de experimentos" y amplíe BiciMAD a todos lo distritos

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Más Madrid ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que "se deje de experimentos" y amplíe BiciMAD a todos lo distritos, criticando que el nuevo servicio de bicicletas sin base cueste 6 euros media hora "sin solucionar la necesidad de un servicio de bicicleta compartida" en los distritos exteriores a la M-30, ha informado Más Madrid en un comunicado.

"Media hora de servicio llegará a costar hasta 5,8 euros frente a los 0,5 de BiciMAD y con 30 bicicletas por distrito hay serias dudas de la utilidad del servicio que va a prestar BiciMAD Go", ha señalado.

Por ello, Más Madrid ha reclamado al Ayuntamiento que se deje de experimentos y apueste y amplíe el servicio público de BiciMAD a todos los distritos.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha criticado que el Gobierno municipal "haya desperdiciado la ocasión para ampliar BiciMAD, un servicio que funciona bien cuando hay voluntad política y se dota de recursos".

"En un momento como el actual, en el que mucha gente se encuentra en un ERTE o no tiene ingresos, el Ayuntamiento ofrece un servicio de bicicletas públicas mucho más caro que el que tenemos actualmente. Además, pretende que lo usen vecinos y vecinas de distritos como Usera, Latina, Carabanchel, Puente de Vallecas o Moratalaz. Eso es no conocer ni la realidad ni las necesidades de los madrileños", ha sentenciado Maestre, quien ha alertado de los problemas de movilidad que estas nuevas bicis pueden causar a los peatones al poder aparcarse en cualquier sitio.

MENOS RECURSOS PARA BICIMAD

Por su parte, la concejala Esther Gómez ha subrayado que el servicio operado por la EMT, integrado por 454 bicicletas que se repartirán por 15 distritos, operará restando recursos a BiciMAD. "Las nuevas bicicletas pueden aparcar en las bases fijas de BiciMAD y el Ayuntamiento bonificará por usarlas. Esto pone en peligro el equilibrio del contrato de BiciMAD y utilizará su plantilla", ha indicado la concejala.

En este sentido, Más Madrid cree que es imprescindible aumentar la plantilla pues, además de estas nuevas 454 bicis, también está previsto ampliar BiciMAD con otros 468 vehículos este año y la plantilla se ha visto reducida en un 10 por ciento.

"El servicio que ofrece BiciMAD cada vez es peor y atender nuevos servicios sin reforzar la plantilla puede acabar dejándolo inservible", ha puntualizado la concejala de Más Madrid. Gómez ha exigido que no se retrase más la ampliación de BiciMAD prevista para este año, ya que, por el momento, las nuevas bicicletas que llegan a EMT se están destinando a este nuevo servicio en vez de a nuevas bases que den un servicio asequible y de calidad a los usuarios.

Según Más Madrid, todo esto se suma a "la falta de diligencia del Ayuntamiento de Madrid con BiciMAD, que ha autorizado la implantación de nuevas bicis compartidas a otras cinco empresas en zonas donde ya presta un servicio público BiciMAD, con lo que permite una competencia desleal".

De hecho, afirman desde la formación, el Ayuntamiento no ha realizado ningún estudio económico para analizar cómo van a afectar estas 3.900 bicicletas al servicio de BiciMAD. "No entendemos cómo el Ayuntamiento está realizando un ataque así a un servicio propio. Nos tememos que todo sirva para privatizar BiciMAD. La ciudadanía todavía recuerda el desastroso servicio que se prestaba cuando no estaba EMT detrás", ha reprochado Maestre.

El Ayuntamiento ha autorizado la entrada de nuevas bicicletas a cinco empresas, entre las que se encuentra Ride On Consulting, creada por los fundadores de Bonopark.

"Es incomprensible que estas autorizaciones acaben beneficiando a la misma empresa que puso en marcha BiciMAD en 2014 y fracasó en el intento. Ahora nos encontramos con que vuelven a operar en la ciudad con un servicio que es un ataque frontal a BiciMAD", ha rematado la portavoz de Más Madrid.