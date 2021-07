Más Madrid recurre ante el TSJM el convenio firmado por el Ayuntamiento en Valdecarros

Se oponen a un modelo urbanístico "en el que llegan los habitantes pero nunca los servicios"

El grupo municipal de Más Madrid ha presentado esta mañana de jueves un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el convenio firmado por el Ayuntamiento para el desarrollo de Valdecarros, el sector más grande de los Desarrollos del Sureste con una superficie de más de 19 millones de metros cuadrados.

El convenio firmado abre el paso a la construcción de 51.656 nuevas viviendas y 2,9 millones de metros cuadrados en Valdecarros para actividades económicas, lo que supondría "triplicar en población el ensanche de Vallecas y añadir un distrito más al municipio de Madrid", ha cuantificado Más Madrid en un comunicado.

Ubicado entre la M-45 y la M-50 y a las puertas de Valdemingómez, Valdecarros "supone perpetuar un modelo urbano obsoleto a sabiendas además de que no ha funcionado, como bien saben los vecinos del Ensanche de Vallecas, de Montecarmelo, de Las Tablas, del Cañaveral", ha indicado el portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid, Paco Pérez, en un comunicado.

Para Más Madrid, "el Ayuntamiento del PP y Cs parte de forma interesada de la falsa premisa de que construir más vivienda bajará el precio y la hará más asequible, ignorando lo sucedido en el último boom inmobiliario. De esta forma Madrid seguirá creciendo con los mismos parámetros que se pensaron hace casi un cuarto de siglo, con el PGOU de 1997".

El grupo municipal que abandera Rita Maestre se opone a "construir una ciudad que se ha demostrado con creces que ha fracasado y donde el diseño planteado no construye ciudad, en la que llegan los habitantes, pero nunca los servicios: no llegan equipamientos ni públicos ni privados, no llega el transporte público, tampoco acaba de llegar la vida urbana ni hay comercios donde abastecerse, ni locales de restauración a pie de calle".

"Sólo quedan avenidas sobredimensionadas por las que no transitan vehículos y las pequeñas zonas deportivas y verdes están dentro de las manzanas privadas y son mantenidas y costeadas por sus propietarios", ha descrito el concejal Paco Pérez.

Más Madrid indica que el soporte urbano completo "no estará acabado antes de 2058 pero las primeras viviendas llegarán sobre 2031 siendo 2580 viviendas que, de nuevo, acogerán a unos 7.800 nuevos vecinos en una ciudad sin servicios y que tardará décadas en tenerlos".

Con la izquierda en el Gobierno municipal en la pasada legislatura se planteó "la racionalización de los Desarrollos del Sureste llegando a la aprobación de dos avances de planeamiento para Los Cerros y Valdecarros".

Ambos documentos fueron retirados por el actual Ejecutivo en noviembre de 2019, "eliminando además la posibilidad de corregir uno de los principales problemas jurídicos de Valdecarros que invalida el convenio, la obtención de suelo clasificado como urbano en el entorno del Manzanares a cargo de un suelo urbanizable".