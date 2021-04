Más Madrid reprocha a Ayuso que tenga que "ir dopada de ultraderecha" en la carrera electoral

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha contrastado la "pulsión por la ultraderecha" de la presidenta de la Comunidad y aspirante a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso, con la "repulsión" que siente su formación, unido a que la 'popular' tiene que "ir dopada de ultraderecha" en la carrera electoral.

García ha contestado así en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, a la propuesta de Ayuso a la izquierda para que no tenga que recurrir a Vox. "Si es verdad que no quieren que esté Vox, que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado", zanjaba la presidenta.

Más Madrid quiere "evitar en las urnas" que el PP pueda gobernar con Vox. "El mejor cordón sanitario son las urnas", ha esgrimido. "Nos enfrentamos a un gobierno aún más oscuro de lo que han sido los gobiernos del PP", ha advertido la candidata de Más Madrid.

"Y sobre lo que propone Ayuso, que tiene que ir dopada de ultraderecha y que para no ir con ellos nos dice que nos retiremos... Pues no, la que ha convocado elecciones para ir con la señora (Rocío) Monasterio es ella. La que tiene una pulsión de gobierno con la ultraderecha es la señora Ayuso. La que tendría que abstenerse es ella. Ella tiene una pulsión a la ultraderecha, nosotros una repulsión", ha replicado.



