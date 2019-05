Más Madrid reprocha a Cs que no firme el compromiso LGTBI de Cogam por "no rechazar pactos con partidos homófobos"

Publicado 24/05/2019 14:58:00 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Íñigo Errejón, ha reprochado este viernes a Ciudadanos (Cs) que no firme el compromiso pro los derechos LGTBI del colectivo Cogam "por no rechazar pacto con partidos homófobos".

Errejón y la candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, Manuela Carmena, han subscrito esta mañana el decálogo en la plaza de Chueca. "En el compromiso que firmamos hoy hay un punto que no deberíamos estar firmando en el siglo XXI, que dice que las formaciones políticas democráticas nos comprometemos a no pactar con los que quieren meter a las personas LGTB en el armario, a las mujeres en la cocina y los que quieren retroceder 50 años", ha dicho el político madrileño.

"Es una barbaridad que tengamos que estar firmando este documento y lo debería haber firmado todo el mundo. Hay gente que votó por Cs esperando una opción liberal, europeísta y transformadora. En esta elección un voto por Ciudadanos es un voto por Vox porque van de la mano y van a gobernar juntos, como han hecho en Andalucía y como harían aquí. Es triste no firmar este compromiso para no hacer pactos con formaciones homófobas", ha apostillado.

Por su parte, Carmena ha dicho que en el Ayuntamiento ha sido una "prioridad" la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y que lo firmado hoy "no era necesario" porque "se puede confiar en ella".

"Es un momento de distinguir entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros dijimos y hemos hecho. Me preocupa que haya personas que dicen y están haciendo justo lo contrario. He oído la noticia del Gobierno de Andalucía, de PP y Cs, apoyados por la extrema derecha empiezan a dejar fuera a funcionarios que han dedicado su vida a combatir la violencia de género. Es un momento de mirar lo que se hace, no lo que se hice. Ahora es la ocasión para valorar ciertas actitudes", ha apuntado.

Por su parte, el secretario de COGAM, Santiago Rivero ha dado las gracias a Carmena y Errejón para firmar estos compromisos y ha señalado que estarán "vigilantes para que se desarrollen y podamos tener una ciudad arcoíris internacional, que ya lo es, pero mucho más".

Asimismo, ha alertado de los planteamientos de la extrema drecha y lo pedido a los candidatos el apoyo a la lucha contra la estigmatización de las personas con VIH, la creación de un centro LGTB de Madrid, como tienen otras ciudades como Barcelona, recuperar la historia del barrio de Chueca y más implicación a nivel cultural y educativo.

"Nosotros hemos llamado a todos los partidos que consideramos constitucionalistas a que firmen estos compromisos, pero lamentablemente ni Cs ni PP han respondido a nuestro requerimiento. Lamentamos profundamente que no lo hayan hecho y no sabemos qué puntos les ha causado problemas. Todos son necesarios para que sigamos avanzando en derechos y diversidad y ningún paso atrás, como quiere algún partido que se presenta a las elecciones", ha dicho Rivero, en referencia a Vox.

EL DECÁLOGO

El primer punto del decálogo de Cogam es el compromiso de no valerse de los votos de partidos de extrema derecha para gobernar. Luego piden desarrollar y cumplir las leyes autonómicas sobre LGTBIfobia y Transexualidad, con especial atención a los ayuntamientos y en lo relativo al empleo para las personas trans; implementar la profilaxis preexposición (PREP), así como otras estrategias de prevención del VIH y otras ITS.

La cuarta medida pasas por trabajar por cumplir el objetivo de OnuSida del 90-90-90 (90% de personas diagnosticadas, 90% de personas en tratamiento y 90% de carga viral indetectable) y un cuarto 90 referente a la calidad de vida de las personas con la enfermedad.

También promover acciones encaminadas a prevenir y erradicar el acoso escolar a personas LGTB+, así como promover la educación en la diversidad en todos los ámbitos; llevar a cabo políticas efectivas de acogida a personas LGTB+ refugiadas y solicitantes de asilo; creación del centro LGTB+ de Madrid, con un espacio polivalentes que sirva de acogimiento de activistas, entidades, creadores y con los servicios necesarios para atención a esa población; el desarrollo de políticas efectivas para lograr la plena inclusión de las personas mayores LGTB+ en todos los ámbitos, especialmente en las residencias; el fomento del respeto e inclusión de la diversidad en el deporte desde la base; y promocionar acciones culturales y artísticas para visibilidad la realidad LGTB+.