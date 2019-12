Más de un millar de vecinos se manifiestan por lo "público" y para que se "escuchen" sus reivindicaciones

Publicado 15/12/2019 17:17:19 CET

Convocados por la federación de asociaciones de vecinos y las comarcales de los sindicatos CCOO, UGT y CGT

LEGANÉS, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de vecinos han secundado este domingo la manifestación convocada en Leganés por la Federación de Asociaciones de Vecinos, los sindicatos y una veintena de entidades sociales para defender los servicios "públicos" y para exigir al Gobierno local (PSOE y Más Madrid-Leganemos) que les escuchen.

La marcha, que ha partido a las 12:00 horas del mediodía, ha transcurrido sin incidentes desde las inmediaciones de la plaza de toros La Cubierta hasta la plaza de San Salvador, donde los convocantes han leído un manifiesto.

Encabezados por una pancarta en la que podía leerse el reclamo 'Leganés por lo público donde las personas importen', los asistentes han entonado cánticos con varias reivindicaciones.

De hecho, entre ellos los colectivos convocantes, estaban las comarcales de CCOO, UGT y CGT --que mantienen actualmente un duro contencioso con el Gobierno local-- o los integrantes de la Escuela de Municipal de Música 'Manuel Rodríguez Sales', con problemas desde hace años por las bajas laborales de profesores que no se cubren o el estado de las instalaciones.

Otros colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), media docena de asociaciones vecinales y los partidos de Unidas Podemos, PP o Unión por Leganés (ULEG), entre otros, también han asistido a la movilización.

MANIFIESTO

Una vez en la plaza de San Salvador, los promotores han exigido al Gobierno local una "agenda de prioridades" ante las deficiencias que han detectado en la ciudad.

Durante la lectura del comunicado se ha abogado, entre otras medidas, por crear un parque de viviendas públicas que serviría para dar cobertura a personas sin hogar y afectados por desahucios, así como a refugiados o víctimas de violencia de género.

A ello, se ha sumado la petición de un mayor "control sobre las viviendas vacías" que hay en la localidad, y sobre el "aumento desmesurado del precio de los alquileres".

En cuanto a la polémica zona de bares de La Cubierta, la veintena de colectivos convocantes han considerado que "este espacio debe reconvertirse en un espacio de ocio alternativo y saludable para los jóvenes".

En este punto, han lamentado que la "falta de una política adecuada hace que siga habiendo altercados y muertes" en este enclave.

MEJORAS URBANAS

Así, en el manifiesto se han pedido mejoras urbanas --como los accesos a barrios como el de Verada de los Estudiantes, donde hay riesgo de atropello al cruzar la M-406-- y la ampliación de la plantilla municipal, ya que, según han señalado, "la no contratación o sustitución lleva a que se reduzcan o desatiendan algunos servicios, como la Atención al Ciudadano, las bibliotecas o las instalaciones deportivas".

En este sentido, han instado a la Administración local a que se cubran las bajas de profesores en la Escuela Municipal de Música 'Manuel Rodríguez Sales', y a que se solventen el "insostenible" estado de sus instalaciones.

Además, ha exigido que no haya recortes presupuestarios en la escuelas infantiles de gestión directa para que no repercuta en "una bajada de la calidad en la educación". También han pedido que se mejore el mantenimiento del arbolado para que la "caída de árboles y ramas" no suponga "un peligro para los vecinos".