Matadero de Madrid vuelve a abrir sus puertas este lunes con todas las medidas higiénico-sanitarias

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Matadero Madrid volverá a abrir sus puertas este lunes con todas las medidas higiénico-sanitarias actualmente vigentes tanto para el público como para los trabajadores del centro, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

De esta forma, los espacios al aire libre de Matadero, así como su oferta de restauración y servicio de alquiler de bicicletas, abrirán al público el lunes. La actividad cultural se reactivará el martes con la reapertura de la exposición 'Doce fábulas urbanas' en la Nave 16 y de la muestra dedicada al trabajo de la artista Hao Jingban en la Nave 0 Cineteca Madrid iniciará su programación presencial el 16 de julio con la tercera edición de Cineplaza de verano.

Naves del Español en Matadero reabrirá su programación al público el mes de septiembre aunque, desde primeros de julio, tendrán lugar en sus salas eventos programados para su emisión en directo Madrid, 13 de junio de 2020 Matadero Madrid, centro cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento y gestionado por Madrid Destino, volverá a abrir sus puertas el próximo lunes, 15 de junio.

El público podrá acceder a los espacios al aire libre del centro así como disfrutar de su oferta de restauración en la Cantina y Café Naves y del servicio de alquiler de bicicletas de Mobeo.

El centro permanecerá abierto todos los días entre las 9 y las 22 horas y el punto de información se encontrará abierto ininterrumpidamente entre las 9.30 y las 21 horas.

La delegada del Área del Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha destacado que con la apertura de los centros culturales madrileños se ayuda a revitalizar el tejido cultural y se anima a los ciudadanos a visitar centros culturales, museos, bibliotecas, el Planetario, librerías.

"Matadero será uno de los epicentros culturales de Madrid en esta nueva etapa, con la recuperación de las Naves del Español en Matadero y con una programación que atraerá a todo tipo de público", ha resaltado Levy.

TORNEO DE DRAMATURGIA

Desde el Teatro Español y Naves del Español en Matadero se está trabajando "intensamente" para retomar su programación al público en septiembre aunque, desde primeros de julio, tendrán lugar eventos programados para su emisión en directo que se desarrollarán en las Naves del Español.

En concreto, está previsto celebrar la emisión de la IV edición del Torneo de Dramaturgia desde la Nave 11/ Sala Fernando Arrabal.

La Casa del Lector arrancará su programación con actividades profesionales, de generación de contenidos y formación a partir del 23 de junio, reabriendo su espacio al público en el mes de septiembre.

Durante los últimos meses se ha trabajado para garantizar que la visita a las actividades programadas se realice con todas las garantías sanitarias e higiénicas actualmente vigentes para el público y los trabajadores del centro, en función de las recomendaciones de las autoridades competentes.

En esa dirección, las salas de exposiciones reducen el aforo a un tercio de su capacidad en la fase 2 y a la mitad en la fase 3, siendo obligatorio para acceder el uso de mascarilla.

Se pondrán a disposición del público geles hidroalcohólicos y papeleras con pedal en el punto de información, así como en los accesos a los espacios expositivos, que, junto a los recorridos, se encontrarán señalizados para respetar la necesaria distancia de seguridad.

Las consignas permanecerán clausuradas y, por el momento, no se realizarán visitas guiadas ni en grupo, permitiéndose las de carácter individual y las de integrantes de una unidad familiar.

De forma general, no se ofrecerán al público folletos en papel, pudiendo obtenerse toda la información necesaria para realizar una experiencia de visita de calidad en la página web www.mataderomadrid.org Exposiciones abiertas al público A partir del martes 23 de junio, podrán visitarse en Matadero dos exposiciones.

'DOCE FÁBULAS URBANAS'

En la Nave 16 se reabrirá al público 'Doce fábulas urbanas', una muestra que, tras los acontecimientos vividos recientemente, adquiere una renovada pertinencia.

Organizada por Matadero Madrid con la colaboración de The Canadian Centre for Architecture (CCA), la exposición reúne 12 propuestas que, desde el ámbito del arte y la arquitectura, plantean nuevas narrativas en torno al concepto de ciudad y abren nuevos enfoques sobre cuáles son las cuestiones importantes, a veces no evidentes, que la construyen y condicionan su futuro.

Próximamente, esta exposición se actualizará para convertirse en 'Doce fábulas urbanas + 1', una nueva obra realizada por el estudio de arquitectura fundado por Rem Koolhaas, Office for Metropolitan Architecture (OMA).

Bajo el título 'El Hospital del Futuro', este proyecto, liderado por Reiner de Graaf, aborda el tema de la ciudad y la salud, la ciudad y la vejez y abre la reflexión sobre la medicalización de las ciudades futuras, tema de enorme transcendencia actualmente.

La muestra, que fue inaugurada apenas un mes antes del inicio del estado de alarma y visitada en ese corto plazo de tiempo por más de 15.000 personas, permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2021.

En el marco de Profundidad de campo, en la Nave 0 podrá visitarse la exposición dedicada al trabajo audiovisual de la joven artista Hao Jingban (China, 1985), ganadora del Premio de Producción de Vídeo Arte Fundación Hans Nefkens-ARCOmadrid 2019.

La exposición presenta la nueva producción Opus One, una videoinstalación de dos canales para cuya creación la artista ha tomado como referencia la obra de Félix González-Torres, tema central de la pasada edición de la feria ARCO y también incluye el trabajo From South Lake Park to Red Flag Street, que aborda el pasado del nordeste de China. La muestra permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre.

Ambas exposiciones podrán visitarse siguiendo todas las medidas higiénico-sanitarias recomendadas por las autoridades competentes, de martes a jueves entre las 17 y las 21 horas y viernes, sábados, domingos y festivos entre las 12 y las 21 horas (en junio y julio); martes a jueves entre las 17 y las 20 horas y viernes, sábados, domingos y festivos entre las 12 y las 20 horas (desde septiembre hasta enero).