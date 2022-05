Médicos claman ante la Asamblea de Madrid contra la temporalidad en el Sermas

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de médicos de los hospitales públicos madrileños han protagonizado una marcha este martes hasta la Asamblea de Madrid coincidiendo con la huelga indefinida para denunciar la "alta temporalidad" en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que cifran en un 55% y reclamar la estabilización de empleo.

La 'marea blanca' de médicos ha partido a las 10 horas desde el estadio del Rayo Vallecano en Vallecas hasta recalar en las proximidades de la Cámara madrileña para llevar a cabo una manifestación como arranque de la huelga indefinida.

La mayoría ataviados con batas blancas de médicos, los manifestantes han marchando lanzado consignas contra la precariedad y temporalidad bajo aplausos de los peatones con los que se iban cruzando por la calle. 'Fijeza antes de vieja', 'Puestos fijos para nuestros hijos' o 'Nombramiento definitivo para este facultativo' han sido algunos de los lemas que han portado en sus pancartas.

El portavoz de la Plataforma de Médicos y Facultativos no fijos de Madrid, Luis Aguilar, ha explicado que el objetivo de la protesta es acabar con la "gran temporalidad" que afecta a los profesionales del Sermas y ha avanzado que continuarán con la huelga indefinida hasta que se alcance un acuerdo con el Gobierno regional.

En este sentido, Aguilar ha subrayado que la Consejería de Sanidad "no ha querido hasta el momento" reunirse con ellos "para encontrar una solución a este gran problema". "Por lo menos que se siente con nosotros, que nos escuche, que hay soluciones factibles según la legalidad para acabar con la gran temporalidad que tenemos y sobre todo para resarcir a la gente que lleva tantos años en fraude de ley", ha defendido.

En concreto, los convocantes piden paralizar las 3.247 plazas de facultativos de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de los años 2018-2019 que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en diciembre de 2021, antes de que se aprobara definitivamente la Ley de Temporalidad 20/2021.

Además, solicitan la convocatoria por el sistema de concurso de méritos de todas las plazas ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, de acuerdo con la ley estatal.

Así, con carácter general, se incluirían en este proceso excepcional y único todas las plazas con ocupación temporal anteriores al 1 de enero de 2016 integradas en la actividad ordinaria y el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la Comunidad.

"Somos personal altamente cualificado que hemos demostrado muchísimas veces nuestra preparación, nuestra cualificación, y hemos hecho una oposición, y ahora después de tantos años en fraude de ley necesitamos una fórmula que resarza todo este problema, que es una OPE extraordinaria con concurso de méritos", ha explicado el portavoz el portavoz de la Plataforma de Médicos y Facultativos no fijos de Madrid.

En declaraciones a los medios, Mónica García, de Más Madrid, ha asegurado este martes que la situación de "precariedad" del personal sanitario es "fruto de unas políticas del PP de maltrato sistemático de nuestra sanidad pública". "Es de sentido común y de justicia venir a apoyar a nuestros sanitarios, que se han dejado la piel durante dos años de pandemia y que muchos de ellos llevan 15 años trabajando en condiciones de precariedad y de temporalidad", ha explicado.

APOYO DE LOS PORTAVOCES DE MÁS MADRID Y PSOE-M

La concentración ha contado con el apoyo de los portavoces de Más Madrid y de PSOE en la Asamblea de Madrid, Mónica García y Juan Lobato, que han respaldado así las reclamaciones de los convocantes para alcanzar la máxima estabilidad en el Sermas.

En esta línea, García, que ha dicho que como médica también se sumará a la huelga, ha subrayado que con esta protesta también se está defendido "las condiciones para los ciudadanos y los pacientes" de la región. "La Consejería lleva sin escuchar dos décadas a los sanitarios porque no le gusta la Sanidad pública ni el funcionariado", ha lamentado. "Nuestro mejor talento a conservar y no a maltratar", ha recordado.

Por su parte, el líder del PSOE ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "seguir maltratando a los profesionales sanitarios", ya sea "por razones ideológicas" o por "incapacidad". "Ayuso, en vez de cumplir con su trabajo, les deja abandonados y hacer esta chapuza de trabajo que ha hecho", ha defendido.

En este sentido, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley estatal de temporalidad y ver qué pasos hay que dar. "No sé si por razones ideológicas o por incapacidad de gestionar no es capaz de hacerlo. O por las dos cosas, que no es incompatible", ha dicho.