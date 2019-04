Al menos una veintena de personas se quedan sin votar porque no aparecen en el censo electoral

Publicado 28/04/2019 20:53:56 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROAP PRESS) -

Al menos una veintena de personas se han quedado sin votar este domingo a las elecciones generales porque no aparecían en el censo electoral a pesar de que en las últimos comicios sí constaban en los respectivos colegios electorales y no han cambiado su empadronamiento.

Según ha explicado a Europa Press Verónica, una de las afectadas, esta mañana se dirigió a su tradicional colegio electoral, el Jaime Vera, en el madrileño distrito de Tetuán, y no ha encontrado su nombre en ninguna de las mesas, al igual que otras personas, que tampoco se habían dado de baja en el padrón.

Los interventores le han trasladado que no era el único caso y que podría deberse al cambio de nombres de algunas calles. Por ello, Verónica fue dirigida a la Junta de Distrito de Tetuán, donde le comunicaron que no era el único caso pero que no podían expedir ningún certificado ni nada para poder solucionar.

Es más, también le informaron de que no podría votar en las elecciones municipales y autonómicas porque se había pasado el plazo de subsanación de errores. Verónica, que no tenía consigo la tarjeta del censo electoral (donde consta el colegio, mesa y sección donde un ciudadano puede votar) porque se cambió de barrio pero no modificó su empadronamiento, por lo que tendría que votar donde siempre, en Tetuán.

Desde la Junta acudió al Instituto Nacional de Estadística, donde había una veintena de persona de diferentes distritos de Madrid "que no aparecía en ningún sitio" de sus tradicionales colegios y que, por tanto no pudieron ejercer su derecho a voto. "Llevo 40 años viviendo en la misma casa y no me he encontrado en varios barrios", señaló una señora mayor que se encontraba en dicha fila de quejas.

Claramente enfadados han puesto una reclamación en el Libro de quejas y sugerencias del INE, donde reconocían que "había muchos más casos de los esperados estas elecciones". Ahora esperan que una respuesta, para saber si el problema se ha debido al cambio de calles, a un error informático o humano debido a la premura con la que se han convocado las elecciones. Así, acudirán al censo electoral para lograr poder emitir sus sufragios para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo.

Por otro lado, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Madrid esta mañana, en el colegio del municipio de La Acebeda casi una veintena de vecinos han presentado una queja porque no figuraban en el censo y, por tanto, no han podido votar.