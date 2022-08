Mercedes González asegura que la actividad de bandas en Alcalá está desactivada y que hubo más policías en estas Ferias

Dice que había un plan de seguridad avalado por la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil y Delegación del Gobierno

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, ha asegurado este martes que la actividad de bandas juveniles violentas en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz está "absolutamente desactivada" y que en las pasadas fiestas de la ciudad complutense hubo más policías trabajando que el año pasado.

"Alcalá hace tiempo, como toda la zona del Corredor, sí tuvo actividad de bandas, junto a Torrejón, pero justo hace un año se dieron operaciones que produjeron muchas detenciones y ahora la actividad de bandas está completamente desactivada. En Coslada sí, pero con carácter preventivo. Nos consta que no son bandas del municipio, sino de fuera de Alcalá", ha apuntado a los medios en referencia a los autores de los disturbios de la madrugada del domingo.

Sobre estos sucesos, González ha insistido en que se están explorando todas las hipótesis y los agentes están haciendo el visionado de las cámaras del Recinto Ferial y que la Policía "no va a cejar hasta que se establezcan todos los hechos".

"De momento no podemos afirmar con rotundidad que sea un enfrentamiento entre bandas. No me cabe duda de que a lo largo de estos días los policías esclarecerán los hechos. Ahora se están produciendo las identificaciones y no me cabe duda que se procederá a las detenciones", ha señalado.

La representante del Gobierno central en Madrid ha aludido también a las críticas vertidas estos días por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Enrique López, al que ha acusado de "volver a tocar de oído".

"La convocatoria de las Juntas Locales de Seguridad es competencia de los ayuntamientos. La Delegación está siempre y la Comunidad tendría que ver sus cuentas porque no hace acto de presencia tan habitualmente como lo hace la Delegación. No se convocó una Junta de Seguridad en Alcalá porque en el municipio nunca se ha producido, pero había un plan de seguridad avalado por la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil y Delegación del Gobierno", ha detallado.

González también ha indicado que López no le ha llamado y no ha mantenido interlocución sobre este asunto ni petición de información de ningún tipo por parte de la Comunidad de Madrid, pero sí "y mucha" con el primer edil complutense, Javier Rodríguez Palacios.

OPERATIVO "COMPLETAMENTE DIMENSIONADO" PARA UNAS FIESTAS

Y sobre las críticas al operativo policial, ha querido "concluir este debate estéril cargado de bulos" con cifras. Así, como ha podido conocer Europa Press, la noche de los incidentes en Alcalá trabajaron 128 agentes (59 policías nacionales de la comisaría, 15 de la Unidad de Prevención y Reacción y 54 de la Policía Local) mientras que el mismo día del año pasado trabajaron 7 agentes (22 policías nacionales de la comisaría, 15 UPR y 38 locales).

Estos datos no recogen, según las mismas fuentes de Delegación de Gobierno, los policías en tarea de Seguridad Ciudadana patrullando la ciudad en el turno de la noche de los disturbios de este año, que sumarían una cifra aproximada de 16 policías nacionales y locales en 2022. Tampoco a los seis policías de Caballería del turno de 20 a 23 horas. En total, en los cinco días del dispositivo de las fiestas de 2021 trabajaron 179 agentes y este año 261.

"Con lo cual, el operativo estaba completamente dimensionado para unas fiestas de normalidad, por lo que quiero agradecer la actuación de la Policía", ha zanjado Mercedes González.