Mercedes González quiere "dar fortaleza" al proyecto socialista en Madrid y recuperar la mayoría de izquierdas de 2015

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid y aspirante a la Secretaría de la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid, Mercedes González, ha afirmado este tarde que afronta su candidatura orgánica como "un reto para dar fortaleza al proyecto" de los socialistas en la capital, que ha reconocido que está debilitado en la actualidad.

Tras la rueda de prensa sobre la Cañada Real Galiana, ofrecida tras constituirse el Comité Ejecutivo, González ha reconocido que "es el mayor sueño que podría alcanzar" el hecho, si así quieren sus militantes, de ser la líder de los socialistas en la capital por su doble condición de socialista y madrileña.

González ha destacado que cuenta con el "empuje de muchos en el momento de empezar y caminar, rodeada de un equipo y muchos militantes y afiliados" para así cumplir lo que ponen los Estatutos del partido: la constitución de esta Agrupación en la capital. "Me tiemblan las piernas, pero si no lo hicieran sería una irresponsable", ha indicado.

La aspirante socialista ha insistido en su vocación de presentarse a las elecciones municipales por su vocación y porque a Madrid "ha dedicado toda su trayectoria política". "Yo voy paso a paso, me he presentado y luego habrá primarias para elegir al candidato. Cumplo escrupulosamente todos los pasos. Pero, como ya he dicho, lo más bonito para un político es ser alcalde de su ciudad", ha remarcado.

Respecto a la queja del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de que utilice la Delegación del Gobierno como plataforma para una futurible candidatura a los comicios municipales, González ha respondido que en él tiene "un gran maestro y sabe lo que no tiene que hacer", recordando que el regidor es además portavoz nacional de su partido.

"La Delegación del Gobierno es compatible con un cargo orgánico. No hay ninguna incompatibilidad, solo hay que saber cuál es tu papel, cuando tienes el gorro de lo uno y de lo otro. La Delegación no es una embajada, diplomática, representa al Gobierno de España y qué mayor orgullo ser secretaria general de los socialistas de la capital", ha apostillado.

Por último, Mercedes González quiere, en caso de convertirse en nueva secretaria local del PSOE, montar "una organización fuerte, con un proyecto político que compense a los ciudadanos". "Madrid mostró no hace tanto (2015) que había una suma de izquierdas. Hay que volver a confluir y sumar, hay que revertir la situación actual. Hay que contactar con los madrileños y responder a ellos, hay una mayoría social de izquierdas y dedicaré todos mis esfuerzos como secretaria a ello", ha prometido.