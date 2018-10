Metro estudia recuperar el vinilo del arcoíris para la estación de Chueca asumiendo coste y al margen de campañas

Publicado 29/07/2018 11:14:49 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid está estudiando recuperar el mítico vinilo del arcoíris para la estación de Chueca, en la línea 5, asumiendo el coste del mismo y al margen de posibles campañas publicitarias externas, han informado a Europa Press fuentes del suburbano.

Esta estación se ha quedado a principios de julio sin los colores del arcoíris, bandera del colectivo LGTBI, tras la última campaña que se colocó en las instalaciones por parte de Netflix para promocionar la serie 'Paquita Salas'.

La puerta y las paredes de la estación, que pertenece a la línea 5 de Metro que une la Casa de Campo con Alameda de Osuna, estaban decoradas desde 2016 con las banderas del arcoíris. A día de hoy sólo una lona en la puerta de entrada y parte del techo mantiene esos colores.

La historia de la inclusión de estos símbolos LGTBI en la estación de Chueca se remonta a 2016, cuando la empresa JCDecaux, que gestiona la publicidad estática y digital del suburbano madrileño desde mediados de 2013 hasta 2021, contrató la primera campaña de Netflix.

Ésta, bajo el lema 'Rainbow is the new black' (el arcoíris es el nuevo negro) decoró la estación con la bandera del arcoíris desde los tornos al andén y en vinilo, coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI 2016.

Tras finalizar la campaña y alcanzar "mucho éxito" y "aceptación", Metro pidió a JCDecaux conservar el vinilo y la empresa aceptó porque en esos momentos no había otra campaña publicitaria. De cara al Orgullo de 2017, el Gobierno regional convocó un concurso, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), para la contratación del diseño, redacción de proyecto y dirección de las obras para la nueva imagen de la estación.

Finalmente, Netflix lanzó otra campaña en junio y julio del año pasado que obligó al desmontado del vinilo para sustituirlos con publicidad de una nueva serie basada también en el arcoíris. De la misma forma, tras finalizar el Orgullo, Metro pidió a JCDecaux mantener estos símbolos LGTBI.

Este 2018, la estación del suburbano ha lucido publicidad de la serie 'Paquita Salas' que no incluía vinilo del arcoíris aunque sí alusiones al Orgullo y, tras ser desmontada al finalizar la campaña, la parada de Chueca ya no tiene su bandera, conservando sólo una en la puerta y otras en parte del techo.

Ante esta situación, Metro "está valorando asumir el coste" del vinilado de la estación con la bandera del arcoíris. Para ello, estudiarán también las previsiones de contratación de publicidad en ese espacio porque "probablemente" una nueva compañía quiera realizar una campaña durante el Orgullo de 2019 y, en ese caso, el suburbano tendría que retirar su vinilado, han señalado las mismas fuentes.