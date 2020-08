Los MIR no descartan volver a convocar la huelga de los martes si no hay avances con la Consejería de Sanidad

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Médicos Internos Residentes (MIR) de la Comunidad de Madrid no descartan volver a convocar la huelga que propusieron para los martes y que no llevaron a cabo "como gesto de buena voluntad" si no tienen noticias de la Consejería de Sanidad para avanzar en las negociaciones y desbloquear el conflicto, ha informado el Comité de Huelga MIR a Europa Press.

De momento se lo plantean como una posibilidad, al igual que podrían estudiar la posibilidad de volver a manifestarse, para lo que valorarían la situación epidemiológica en la región.

En este contexto, han vuelto a concentrarse este lunes en el Hospital Clínico San Carlos, La Paz y en el Hospital de Getafe con pancartas en las que sostenían mensajes como 'Servicios "mínimos" del 100% abusivos' o 'Que los aplausos se conviertan en derechos'.

En su cuarta semana de huelga, esta ha tenido un seguimiento del 86 por ciento, según datos del Comité de Huelga MIR. Mientras, el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ha rebajado la participación al 38,6 por ciento y trasladan que se han mantenido contactos a la espera de ver las posibilidades de acuerdo sobre las propuestas planteadas desde la administración regional.

La última reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga se celebró el pasado jueves y tras más de cinco horas concluyó sin firma de preacuerdo para desbloquear el conflicto al mantener discrepancias sobre los aspectos retributivos.

Desde la Consejería de Sanidad explicaron a Europa Press que se ha avanzado en lo relativo a los aspectos de mejora en la jornada, organización, formación y también algunos aspectos retributivos.

No obstante, desde el punto de vista económico se produjo una primera toma de contacto "sin haber podido acercar posturas", por lo que ambas partes se emplazaron a seguir negociando "para solucionar el conflicto". El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, señaló su voluntad de mejorar el tramo autonómico de su salario.

Tras el encuentro en la Real Casa de Correos, el Comité de Huelga también explicó que no se había avanzado en el aspecto esencial de su reivindicación, que es el incremento retributivo, y esperaban que desde la Consejería les citaran para reunirse al día siguiente.