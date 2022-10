El Mixto achaca a Carabante no aclarar las "serias dudas jurídicas y económicas" en la municipalización de BiciMAD

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto, José Manuel Calvo, ha achacado al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que no haya aclarado las "serias dudas jurídicas y económicas" en el expediente de municipalización de BiciMAD.

Los votos favorables de PP, Cs y Vox, con la abstención del resto de formaciones, han sacado adelante la propuesta del área de Medio Ambiente y Movilidad para aprobar la gestión directa por la EMT de BiciMAD. La aprobación se ha producido en un Pleno extraordinario después de que en la sesión ordinaria de este martes prosperase la petición de Más Madrid de dejar sobre la mesa el expediente ante la falta de una serie de informes. A eso se sumó una cadena de errores en la votación por parte de Vox, Cs y PP.

El expediente "quedó sobre la mesa porque había serias dudas jurídicas y económicas sobre su validez, dudas no aclaradas", ha comenzado Calvo su intervención en el Pleno extraordinario. El edil ha puesto el foco en primer lugar en el impacto de esta municipalización, que cifran en 10 millones de euros al año, de los que 7,4 proceden de aportaciones del Ayuntamiento de carácter anual entre 2024 y 2031 y las cantidades restantes de ingresos por patrocinios privados.

"Pero no se garantiza la viabilidad de esos ingresos. ¿El Ayuntamiento tendría que aportar más? Haría más deficitario el contrato", ha expuesto Calvo.

La segunda gran duda que tiene el Grupo Mixto viene de la aportación de fondos europeos por casi 38 millones de euros cuando "no se avala en ningún punto del expediente esa aportación", que no es más que una estimación.

La tercera duda tiene que ver con el personal porque plantean una ampliación del servicio que supone casi triplicar el número de bicicletas "pero ese aumento no se traduce en proporción en los términos de personal". "No hay informes de personal, hay un correo que dice que si se necesitara más el Ayuntamiento proveería. No está suficientemente justificado", ha subrayado José Manuel Calvo.

El Grupo Mixto se ha abstenido porque está a favor de la gestión directa de BiciMAD pero les gustaría que se sustentara el expediente en una "situación más sólida".