MMGM pide al PSOE-M que "se saque las manos de los bolsillos" y actúe ya para que Posse deje la Alcaldía

Publicado 07/10/2019 14:30:43 CET

MÓSTOLES, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid Ganar Móstoles, que ha abandonado esta mañana el tripartito --formado junto a PSOE y Podemos--, ha señalado a la regidora como culpable de la ruptura "al atrincherarse bajo la bandera del nepotismo" mientras reclama al PSOE-M que "se saque las manos de los bolsillos" y actúe ya contra ella.

"Esperamos que más temprano que tarde el PSOE-M saque las manos de los bolsillos, deje de arrastrar los pies, abandone el terreno de lo metafísico y pase al campo de las decisiones", ha subrayado el líder de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, en la rueda de prensa ofrecida esta misma mañana junto a la portavoz de MMGM, Susana García Millán, momentos antes de hacer efectiva su renuncia.

Ortega ha insistido en la necesidad de que los socialistas sean "contundentes" si es quieren demostrar al pueblo de Móstoles "que le importa, porque su respuesta hasta la fecha ha sido profundamente decepcionante".

"FALTA DE ÉTICA POLÍTICA"

El dirigente de MMGM ha insistido en la necesidad de que Noelia Posse salga del Gobierno, dado que, según afirma, ha demostrado "carecer de la más mínima noción de ética política, tener ausencia de convicciones y una profunda irresponsabilidad".

En este sentido, se ha referido a que ha puesto de "forma disparatada y autoritaria sus intereses por delante de la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid". No obstante, han vuelto a tender la mano para recomponer el Gobierno progresista a tres encabezado por el PSOE, pero sin Posse al frente.

"MMGM es, a día de hoy, la garantía de que no va a haber un Ejecutivo de la derecha en nuestra ciudad, mientras no cuente con mayoría democrática. Pero también somos la garantía de que parar a la derecha no será el parapeto que justifique cualquier disparate aberrante que escandaliza al pueblo progresista de Móstoles", ha recalcado.

Por ello, esperan que "más temprano que tarde se ponga fin definitivamente a este ejemplo de mal gobierno con la salida de la primera edil y recompongamos un Gobierno progresista, estable y comprometido con las políticas públicas que necesita nuestra ciudad".

"CALENTAR SILLONES"

Durante la rueda de prensa, también han tenido palabras para sus otros socios, Podemos Móstoles, al considerar "decepcionante e inexplicable" su no posición e insistiendo en que en este tiempo solo han mostrado "una profunda ignorancia sobre la Administración pública" y estar enrocados en una idea política, "la más vieja de todas, la de venir a las instituciones a calentar los sillones".

Asimismo, Ortega se ha cuestionado si el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, se referían al "bochorno que están contemplando entre Noelia Posse y Podemos aquí", cuando dicen ser "la única garantía de un Gobierno verdaderamente progresista"

"La traducción simultánea de esto en la ciudad resulta irónica, paradójica e insultante. Una vez más queda acreditado que una cosa es el postureo y el radicalismo verbal, pero que se queda muy rápidamente en agua de borrajas cuando toca tomar decisiones difíciles y comprometidas y pasar de las musas al teatro", ha recalcado.

Con su salida del tripartito, el Gobierno de Noelia Posse se queda en minoría con 12 concejales, contando con los dos de Podemos. El pasado 26 de mayo, los socialistas ganaron las elecciones con el 33,65 por ciento y 10 concejales, tres más que en 2015, lo que relegó al PP a la segunda plaza al perder la mitad de los ediles y quedarse con 6 --no logrando la derecha sumar mayoría absoluta--.

Tanto MMGM como Podemos consiguieron dos ediles cada uno, el primero con un porcentaje del 7,62 y el segundo con un 7,34 por ciento, que se sumaron al Ejecutivo, tras alcanzar un acuerdo de Gobierno a tres; el cual se rompe hoy con la salida de los concejales de Íñigo Errejón.