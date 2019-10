Monasterio acusa a la Comunidad de provocar "efecto llamada" de Menas prometiendo nuevos centros

Actualizado 21/10/2019 19:50:51 CET

Estima que cada mena que llega a la región supone un coste de 4.000 euros al mes

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado este lunes al Gobierno regional de "provocar efecto llamada" de menores extranjeros no acompañados (menas) cuando prometen la apertura de nuevos centros de acogida.

Monasterio, acompañada de algunos diputados autonómicos, ha realizado una visita por el barrio de Hortaleza donde los vecinos les han trasladado el temor que viven en las calles con estos menores que les "atracan" y "agreden".

"Las fronteras no pueden ser permeables para los inmigrantes ilegales y no se pueden abrir más centros de menas porque crean un efecto llamada. No se pueden anunciar más aperturas de centros de menas, como hace el Gobierno de Aguado y Ayuso con 24 millones más... No pueden estar estos menores en las calles y barrios atemorizando a la gente", ha sostenido Monasterio.

La líder de Vox en la región ha lamentado que "nadie se responsabilice" de este asunto cuando "cada mena cuesta 4.000 euros al mes en la región" y "se les dan 137 euros al día". "Ya les gustaría a muchos dependientes y familias tener 4.000 euros al mes para cada uno de sus menores. Esto es una vergüenza lo que hemos visto hoy con la impunidad con la que están delinquiendo", ha lanzado.

Algunas de las quejas que le han trasmitido los vecinos es que tienen "miedo" de "salir a la calle, de ir al supermercado"o, simplemente, de pasear por su barrio por temor a que les atraquen o agredan al salir de casa.

A su juicio, los vecinos no pueden salir ni con libertad ni tranquilidad de sus hogares por el "pacto de silencio" que han hecho algunos políticos, por lo que ha reclamado que en los centros de acogida ya existentes se haga "una verdadera tutela".

"Estamos contando la realidad de la calle, la del español de a pie, del madrileño que ve con perplejidad cómo los políticos buenistas no están respaldando los intereses de la gente", ha zanjado Monasterio.