Monasterio acusa al Gobierno central de despreciar a las víctimas y de "atentar contra el derecho a la vida"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado este miércoles al Gobierno central de despreciar a las víctimas y de "atentar contra el derecho a la vida", al no haber decretado luto oficial nacional como sí ha hecho la Comunidad de Madrid.

Durante el Pleno de la Asamblea en el que está compareciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la portavoz de Vox ha presentado el plan '#ProtejamosMadrid', con medidas para recuperar la Economía, salvaguardando siempre la salud de los trabajadores, y para que la Comunidad de Madrid "no cometa los mismos errores del Ejecutivo "mentiroso, sectario, totalitario y negligente" de Pedro Sánchez.

A su juicio, el Gobierno central "solo intenta ganar tiempo y aprovechar la crisis para debilitar las instituciones, acabar con la clase media española, crear una élite con sus 'amados líderes' y hacer del favor de los nuevos oligarcas el nuevo ascensor social".

"No se fíen. Nos jugamos mucho y no podemos perder ni un minuto en las estratagemas de la izquierda", ha lanzado Monasterio, al tiempo que ha instado al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, a que denuncie públicamente "los desprecios de su partido" a las víctimas de esta epidemia que no solo no ha rechazado decretar luto oficial, sino que en lugares donde sí se ha decretado "no lo han respetado".

"OCULTARON INFORMACIÓN"

La dirigente de Vox en Madrid ha proseguido acusando al Gobierno central de las muertes derivadas pro las continuas "negligencias" que han perpetrado desoyendo las advertencias de su grupo y de las recomendaciones de distintos organismos de la salud. "Ocultaron la información a todos los españoles con un sectarismo ideológico que ha quebrado vidas y sueño. Han atentado contra el más sagrado de los derechos. El derecho a la vida", ha lanzado.

También, ha responsabilizado al Gobierno de la "ruina económica" a la que está sumidos miles de españoles, además del estado de "angustia y dolor" de sus seres queridos y la "incertidumbre".

"Esta es la peor crisis de la historia con una izquierda que se escandaliza por las lágrimas de la presidenta mientras pide a sus cargos públicos que no muestren el duelo en estos momentos. No sean cínicos", les ha pedido.

Por último, Monasterio ha insistido en que la izquierda solo quiera ganar "tiempo" y aprovechar la crisis para "debilitar" las instituciones y ha vuelto a afearles, al igual que al Ejecutivo madrileño, la falta de información a la hora de alertar.