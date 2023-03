Monasterio, a Ayuso tras la moción fallida: "La adelantada del PSOE con su Ley Trans lleva muy mal no ser protagonista"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afeado a la "adelantada del PSOE con su Ley Trans", en referencia la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "lleve muy mal no ser la protagonista", tras criticar la moción de censura fallida contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ayuso ha dado este miércoles la enhorabuena a Vox por dejar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muestre en el Congreso de los Diputados "una fuerza que no tiene en la calle" y permitir "una puesta de largo a la nueva líder de la ultraizquierda".

En su cuenta de Twitter, Monasterio ha contestado a un tuit de la presidenta acusándole de no buscar el entendimiento y de empeñarse en "atacar a Vox como le dictan sus jefes de Génova". "La adelantada del PSOE con su ley Trans, lleva muy mal no ser la protagonista. Nosotros cumplimos, no engañamos a nuestros votantes", ha lanzado la líder de Vox en esta red social.