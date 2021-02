Monasterio confía en acordar los Presupuestos regionales y defiende su "propuesta razonable" que reduce "gasto político"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha mostrado confiada este miércoles en llegar a un acuerdo con el gobierno de la Comunidad de Madrid para aprobar unos nuevos presupuestos regionales y ha defendido su "propuesta razonable" que reduce el "gasto político" para dedicarlo "a lo que de verdad importa".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Monasterio ha señalado que desde su formación llevan exigiendo "mucho tiempo" sacar unas nuevas cuentas públicas para la Comunidad de Madrid mientras que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado "han tardado dos años y medio en sacar el borrador". En base a ello, ha explicado que Vox ha hecho "220 preguntas" sobre "partidas que no estaban justificadas" o que "no eran transparentes".

"Hemos hecho una propuesta muy razonable que se basa en la reducción del gasto político ineficaz, en la reducción de consejerías, chiringuitos y gasto que no revierte en beneficio de los madrileños", ha apuntado Monasterio, quien ha defendido la necesidad de aumentar el presupuesto en "sanidad, educación y emergencia social" y bajar los impuestos, además de aprobar "una inyección de liquidez a empresas". "Es una propuesta razonable. Nos vamos a poner de acuerdo enseguida", ha deseado.

A su juicio, "no tiene sentido" sacar unos presupuestos "como los que teníamos el año pasado" en la Comunidad de Madrid tras la situación derivada por la pandemia. "No podemos seguir gastando lo mismo en gasto estructural, en consejerías, en gastos de promoción, el dinero que le cuesta tanto al trabajador ganarlo en temas que no son fundamentales", ha indicado.

Por ello, la dirigente de Vox ha insistido en que "cada día que pasa de la negociación" tratan de "sacar recursos de los gastos políticos" porque no se sabe "a que se dedican" esos "puestos" que se financian con el "bolsillo" de los ciudadanos. "Hay que reducir el gasto político para dedicarlo a lo que de verdad importa", ha concluido.