Monasterio cree que en España "no hay brecha de género, sino de maternidad": "Las madres están en peligro de extinción"

Publicado 13/09/2019 13:53:55 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado este viernes que en España "no hay brecha de género" sino que hay "brecha de maternidad" porque las madres están en peligro de extinción.

Monasterio, junto con algunos diputados de Vox en la Cámara regional, ha visitado hoy la Fundación Madrina que trabaja desde hace 19 años acogiendo a los colectivos que sufren máxima vulnerabilidad social, víctimas de exclusión, violencia, trata o abuso, todos ellos procedentes de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid: Samur Social, Cear, Acnur, Cruz Roja, Cáritas, Juzgados de violencia y Policía Nacional.

"Estamos orgullosos de haber hecho nuestra primera vista fuera de la Asamblea para defender al más débil, la vida y la familia y en Fundación Madrina dan esperanza a todo el que aparece por esta puerta, defendiendo la maternidad, la vida y la familia", ha sostenido.

A su juicio, las autonomías "provocan que se cronifique la pobreza y que se imposibilite a gente que podría tener trabajo en oros sitios y puedan moverse con sus familias para buscar un trabajo y tener un futuro moverse con sus familias". "Vox siempre estará con ellos", ha aseverado.

Monasterio ha explicado que llevarán varias propuestas a la Asamblea de Madrid como la de promover que madres adolescentes sean apoyadas para que sigan sus estudios y promover centros de guarderías ligadas a servicios sociales para que las madrileñas que quieran trabajar en horarios complicados tengan apoyo.

También quieren favorecer que cuando una madre vaya a un hospital se le diga "que allí hay una vida que merece la pena sacar adelante" y que no se las puede discriminar en los trabajos. "Esto está pasando en España, donde no hay una brecha de género, hay una brecha de maternidad. Son una especie de peligro de extinción las madres y si desaparecen no habrá más españoles en el futuro", ha alertado.

En este punto, Monasterio ha lamentado que haya recursos "para muchas cosas" en las administraciones pero no "para lo fundamental", como las madres que acuden a esta fundación y con la poca ayuda "sacan a su familia adelante". "Pero se dedican recursos a temas que no son necesarios como aumentar el número a 13 consejerías", ha criticado.

ATENCIÓN A 325 CASOS DE MADRES EN EXCLUSIÓN

Por su parte, el presidente y fundador de Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha expuesto que al mes atienden en la fundación 325 casos que van desde la madre más joven de 11 años a la más mayor de 40 años en situación de exclusión social.

Las madres que acuden al centro es porque por cuestiones administrativas muchas veces no se las atienden en los centros sanitarios, se la excluye del mundo laboral, estudiantil, o incluso, del acceso a una vivienda.

El presidente de la fundación ha trasladado a Vox los aspectos que creen que se deben cambiar en las leyes o la creación de la figura de un Defensor del Menor. "Hay niños y madres en situación de pobreza que no tienen un euro para vivir, y salen adelante con nuestra ayuda. De aquí salen todas regularizadas, con familias y con casas", ha sostenido.

Fundación Madrina tiene una línea gratuita que atiende más de 30 mil llamadas e email de emergencia al año y acoge más de 40 madres con hijos a cargo en sus pisos de acogida; mantiene una población de más de 15.000 niños y familias vulnerables que reciben ayuda alimentaria y de higiene semanal.