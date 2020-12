Monasterio cree que el Gobierno central es "cómplice" de las mafias que provocan "avalancha" de inmigrantes "ilegales"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado este miércoles al Gobierno central de ser "cómplice" de las mafias que prometen un futuro a los inmigrantes "ilegales" y que provocan una llegada en "avalancha".

En una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, tras la llegada de subsaharianos a Canarias, Monasterio ha insistido en su idea de que se les debe aportar ayudas en sus lugares de origen y que allí "puedan prosperar".

"En el momento en el que no hay recursos para atender a todos, cuando han faltado camas para los españoles, que todo el mundo venga a España no es realista. Ojalá pudiéramos atender a todo el mundo, pero no es la realidad. Un tercio de pymes van a cerrar y hay millones de españoles en las colas del hambre. Díganme si en esta situación en la que estamos podemos recibir una avalancha de inmigración ilegal; yo creo que no", ha lanzado.

A su juicio, todo esto es "algo organizado por las mafias que engañan a esta pobre gente y les prometen un futuro mejor" y "se encuentran con que no es verdad y que no hay un trabajo para ellos". "Es lo que hacen las mafias y no vamos a ser cómplices de las mafias, que atentan gravemente contra la dignidad de las personas, como hacen algunos políticos", ha sostenido Monasterio.

A la indicación de que no puede decir que "el Gobierno es cómplice de las mafias", la líder de Vox en Madrid se ha vuelto a reafirmar en que "sí lo dice" porque, a su parecer, el Gobierno "promociona y hace un efecto llamada brutal". Así, piensa que hay muchas ONGs "pagadas con dinero público que habría que preguntar si los españoles quieren seguir pagando y fomentar un efecto llamada".

Además, ha indicado que no se le puede decir a una persona que viene "de forma legal a España y que cumple todas las normativas" que va a tener "los mismos derechos que alguien que viene de manera ilegal".