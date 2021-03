Monasterio no entiende por qué PP y Cs "tienen tanto miedo" a la libertad y sugiere que se unan a sus postulados

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado este miércoles que no entiende por qué ahora PP y Cs tienen "tanto miedo" a la libertad y les sugiere que se unan a los postulados de Vox.

En una entrevista con 'Telemadrid', recogida por Europa Press, Monasterio ha recordado que están demandando 48 puntos para los Presupuestos regionales entre los que se encuentran reducción del gasto político ineficaz, plan rescate para empresas y la rebaja del IRPF. Sobre el 'pin parenta', ha dicho que en su partido defienden la libertad.

"Asumimos que serán coherentes y dejarán elegir a los padres las extraescolares que quieren o no quieren para sus hijos. No tiene sentido que nuestros hijos reciban charlas de personas que no sabemos si son docentes o no", ha sostenido.

Así, la líder de Vox en Madrid ha insistido en que no entiende por qué ahora PP y Cs "tienen tanto miedo a la libertad" y ha asegurado que el Presupuesto que están negociando lo dedicarán "a la España que madruga".