Monasterio no quiere a Sánchez en la Puerta del Sol y pide a Ayuso que "no confíe" en él: "Van a ir a por ella"

"Sánchez engaña y mientras sonríe en Sol está mandando a las hordas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid", alerta

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha confesado este miércoles que no quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y ha pedido a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que "no confíe" en él porque "van a ir a por ella".

En una entrevista con 'Cope', recogida por Europa Press, la líder de Vox en Madrid ha vuelto a insistir en que lo que tiene que hacer el Ejecutivo autonómico es comenzar a gestionar "con determinación y firmeza" y que Ayuso anuncie las medidas cuando de verdad las puedan llevar a cabo.

Para ello, ha asegurado que va a tender la mano de su partido, pero le ha animado a que "tome las riendas" y "cree certidumbre y seguridad", porque sino, después de "la crisis sanitaria, se agrava la económica y llega la crisis social".

"Además, nosotros no queremos que Sánchez entre en Sol. No queremos que entre en el último bastión que queda de libertad, prosperidad e impuestos bajos. Es fundamental no allanar el camino a la izquierda por dudas en la gestión", ha lanzado Monasterio.

En este punto, ha criticado que la reunión entre ambos presidentes constató "la cumbre de la nada" y que fue "el permiso para entrar Sánchez en Sol". "Sabemos lo que hace, que engaña y mientras sonríe en Sol está mandando a las hordas contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Le pido a la señora Ayuso que no se engañe con Sánchez, que van a ir a por ella; que gestione con las herramientas que tiene en su mano pero que no confíe en Sánchez", ha alertado.