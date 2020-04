Monasterio pide prudencia para que no se "apague la luz" del hospital Ifema y no se celebre allí la EvAU

"Es un clamor de esta Cámara terminar con lo que está pasando en las residencias", insiste

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "prudencia" para que no "apague la luz" del hospital de Ifema y que no se celebre en estas instalaciones la EvAU.

Así se lo ha solicitado Monasterio durante su segunda intervención en el Pleno de la Asamblea de este miércoles, después de que previamente Ayuso haya anunciado que Ifema se "apagará" este viernes, 1 de mayo, con un acto solemne en el que se homenajeará a los sanitarios que "tanto han trabajado estos meses y, también, a los pacientes".

"Usted reconoce que no sabe cómo es el virus todavía. No apaguemos la luz de nada; no cerremos nada. No soy partidaria de hacer la EvAU en Ifema, porque una concentración de 30.000 jóvenes no es fácil y no es lo más adecuado. Sea prudente jamás le vamos a echar en cara un exceso de prudencia", ha lanzado la dirigente de Vox en Madrid.

En este punto, Monasterio, que antes ha pedido el cese o la dimisión del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, por su gestión en las residencias, ha insistido a Ayuso en que "sí hay responsables" porque en las residencias "ni se ha curado ni se ha acompañado bien" a los ancianos ya que "han muerto solos".

"Es un clamor de esta Cámara terminar con lo que está pasando en las residencias. Ayuso, yo tampoco creo en el aprobado general y tampoco en sus consejeros. Hay responsabilidad y por eso pido la dimisión de Reyero. A los madrileños les despiden, no vamos a ser diferentes al resto de madrileños", ha defendido.

Por otro lado, Monasterio ha afeado a los grupos de izquierda de no haber aportado nada durante este Pleno y que solo hayan ido a hablar de "menús", cuando los que van a pedir comida son padres de clase media que "dan las gracias por una pizza a diferencia de no comer".

Así, la portavoz de Vox ha ironizado con las palabras de la dirigente madrileña al reconocer que no deberían haberse fiado del Gobierno central. "Usted ha dejado de creer en el Gobierno de Sánchez. Pero, ¿en qué momento ha creído? A mí no se me ocurrió creer en ningún momento", le ha preguntado.

Así le ha pedido que "no se fíe de la izquierda", que sea "prudente" y que se centre en hacer frente a la crisis económica y de carácter social a la que se están enfrentando.

"DESCONGESTIONAR LA UNIVERSIDAD", DICE AYUSO

En su turno de réplica, Ayuso le ha contestado que el hospital de Ifema, en un repunte, se volvería a activar en el momento en el que les hiciera falta, pero que no pueden estar "perpetuándose en Ifema" porque lo necesitan como "motor de ingresos".

"Lo que se ha estado haciendo es desinfectar el pabellón que se ha apagado. Una vez que no han llegado más pacientes queremos permitir que Ifema recupere la normalidad. No podemos permitirnos llevarnos Ifema eternamente para nuestros intereses", ha especificado.

En cuanto a la EvAU cree que es "una buena oportunidad" para defender que Ifema lo mismo ha estado acompañándoles en el 11-M que organizando la COP en tres semanas o ahora para haber celebrado la primera pasarela 5G del mundo o un hospital. "Tiene que reinventarse. Hemos pensado que es un lugar idóneo para descongestionar la Universidad. No significa que llevemos a todos los estudiantes juntos, sirve para que muchas se descongestionen y ganar espacio", ha concluido.