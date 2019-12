Vox apoya la bajada de impuestos en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid pero no la parte de gastos

Actualizado 23/12/2019 12:29:00 CET

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha augurado este lunes que su partido apoyará la bajada de impuestos en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid pero que es probable que no apoyen la parte de gastos, aunque seguirán "negociando".

El Pleno extraordinario de presupuestos ha sido convocado este lunes a las 10 horas después de que el viernes no fuera posible un acuerdo con el grupo municipal de Vox, cuyos cuatro votos son necesarios para sacar el presupuesto y las ordenanzas fiscales adelante.

En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Monasterio ha asegurado que en la parte de la bajada de impuestos sí estarán de acuerdo pero ha reconocido que no se les concede la reducción de gasto para que "se acaben de financiar a determinadas asociaciones de la izquierda como la FRAVM".

"No se debe financiar con dinero público a asociaciones que se dedican a hacer política partidista. Además, si hay un 15 por ciento de voto de Vox que se respeten el 15 por ciento de las propuestas de Vox y eso no se está haciendo. Es muy probable que votemos a favor de la rebaja de impuestos y no votemos a favor de la parte de gastos. Tendremos que seguir negociando", ha avisado.