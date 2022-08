Mónica García celebra que se hagan "todas las reuniones que hagan falta" sobre el plan de ahorro energético

Lamenta que Ayuso esté instalada en "un negacionismo climático y en la confrontación con el Gobierno de España"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha celebrado que se hagan todas las reuniones que hagan falta sobre el plan de ahorro energético entre el Gobierno central y comunidades autónomas, pero ha vuelto a criticar que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, esté instalada en "un negacionismo climático y en la confrontación".

"No ha puesto ninguna medida encima de la mesa. De cualquier tema quiere hacer una confrontación política; en este caso no solo con el Gobierno central sino con Europa y con su partido (...) Nos estamos enfrentando a una crisis energética y con su egoísmo e incompetencia no ha hecho ni una sola medida", ha lamentado García en una entrevista con 'RNE', recogida por Europa Press.

Para la líder de la oposición en la Asamblea, la dirigente autonómica debería afrontar con medidas esta situación y estar pensando en el futuro pero "cambia el foco y lo pone en ella", logrando que "se hable de ella" y no en las medidas en torno a la crisis climática.

Así, ha recordado que desde Más Madrid han puesto encima de la mesa medidas como paneles energéticos, refugios climáticos en olas de calor y poner en marcha una oficina del calor, entre otras. "En Más Madrid no somos negacionistas y no creemos que la solución a los problemas se den con pataletas al Gobierno central", ha zanjado.