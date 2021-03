Mónica García lamenta que finalmente se convoquen unas "elecciones irresponsables"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid en la Asamblea y líder del partido a nivel regional, Mónica García, ha lamentado que finalmente se convoquen unas "elecciones irresponsables".

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que avala la convocatoria de los comicios para la Asamblea de Madrid, García ha lanzado un mensaje en sus redes sociales en el que afirma que será candidata en dicha votación.

"No hay problema: Me enfrenté al virus y me enfrentaré a (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Isabel Díaz Ayuso. Estoy preparada para echarla de la Puerta del Sol", ha señalado la líder de Más Madrid, quien ha culminado su mensaje con el eslogan 'Madrid o Ayuso'.