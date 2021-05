Mónica García tacha de "falta de respeto" la adjudicación telemática de plazas MIR y pide al Ministerio que rectifique

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha tachado este martes de "falta de respeto" el sistema telemático para adjudicar plazas de formación sanitaria especializada y ha pedido al Ministerio de Sanidad que rectifique.

Así lo ha trasladado García durante la manifestación de sanitarios a las puertas del Ministerio, donde ha mostrado su apoyo a los especialistas sanitarios porque consideran que el Ministerio tiene que rectificar esta manera de selección que no es "garantista y no se adecua a la transparencia".

"Se ha equivocado y la manera más inteligente de volver a reconciliarse con el futuro de nuestros profesionales es volver al método de selección previo que se puede conciliar con la seguridad Covid pero que garantizaba justicia y transparencia", ha esgrimido.

A juicio de García, es una "falta de respeto a un colectivo y a los estudiantes" esta forma de adjudicar las plazas, cuando "llevan un año muy duro y la elección de su especialidad y de su vocación no puede estar en manos de una herramienta telemática cuando no hay justificación para que no se haga a tiempo real".

García ha insistido en que el Ministerio lo único que ha conseguido con esto es "poner en jaque la transparencia y la justicia a la hora de elegir el futuro de cada uno de nuestros profesionales". "El Ministerio puede rectificar y tiene todas las herramientas para un proceso de selección de toda la vida", ha lanzado.

Por último, la líder de Más Madrid también ha criticado que el 'modus operandi' de la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, sea el del "desmantelamiento" del sistema público.