Publicado 29/03/2019 13:32:32 CET

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mónica Naranjo será la pregonera del MADO Madrid Orgullo 2019, cuyo pistoletazo de salida lo dará el 3 de julio la artista en la plaza de Pedro Zerolo del barrio de Chueca en Madrid.

Así lo anunció ayer en Mexico el director del evento y secretario general de la Asociación de Empresarios y Profesionales LGTB de Madrid y su Comunidad, Juan Carlos Alonso.

La presentación tuvo lugar ayer en la capital mexicana dentro del acto 'Madrid Destino de la Diversidad' que está realizando Madrid Destino para promocionar Madrid como destino líder mundial para el colectivo LGTBI y su oferta y actividades durante todo el año, destacando como momento cumbre la celebración del MADO Madrid Orgullo.

La reconocida artista e icono LGTB indiscutible ha querido apoyar la celebración del Orgullo en esta emblemática fecha en la que se conmemora el 50 aniversario de Stonewall.

"Este año cumplo 25 años de carrera, pero hay una celebración mucho más importante que la mía... Hace 50 años, en un pequeño bar de Greenwich Village, el Stonewall, la comunidad LGTB empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre... Y creo que en estos tiempos que vivimos, alguien como yo tiene que dar un paso al frente", ha señalado la artista.

"Hace unos meses pedí personalmente que me gustaría ser la pregonera el día del Orgullo y, como siempre, mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños. Un afecto tan grande que no creo que nunca pueda devolverlo. Gracias por dejarme ser vuestra pregonera y celebrar este día con vosotros. Hoy más que nunca, la equidistancia no sirve", ha indicado.

EL 3 DE JULIO, EL PREGÓN

El pregón del MADO Madrid Orgullo 2019 de Mónica Naranjo tendrá lugar el miércoles 3 de julio en la plaza de Pedro Zerolo del barrio de Chueca en Madrid, y dará el pistoletazo de salida a la mayor de las festividades que se celebran en España, y una de las mayores celebraciones del Orgullo del mundo.

El acto central es la manifestación estatal que tendrá lugar el sábado 6 de julio con el lema 'Mayores sin armarios: ¡Historia, lucha y memoria!', desde Atocha hasta la plaza de Colón.

MADO Madrid Orgullo 2019 se celebra del 28 de junio al 7 de julio con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino y la Comunidad de Madrid.

Los organizadores de MADO - AEGAL, COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid) y FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)- están diseñando un amplio programa de actividades reivindicativas, culturales y festivas para celebrar el 50 aniversario de Stonewall.

"Estamos muy orgullosos de tener como pregonera a Mónica Naranjo, una mujer que lleva toda la vida apoyando la causa LGTBI, no solo en España, sino por toda Latinoamérica", ha destacado Juan Carlos Alonso en la presentación del acto.