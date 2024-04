Los monstruos de la era digital y el temor a la IA a debate en Canal Connect: "Mejor entenderlo que sólo tenerle miedo"

Teatros del Canal vuelven a ser un foro sobre el arte, la ciencia y la tecnología con un "punto de feria" y sin renunciar al humor



MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los monstruos en la era digital y el temor que suscitan los avances acelerados en la Inteligencia Artificial (IA) protagonizarán el debate en una nueva edición, la cuarta, de Canal Connect, donde confluyen exposición, espectáculos y mesas redondas del 23 de abril al 26 de mayo.

"Hay que saber que este cambio forma parte de nuestro nuevo presente", subraya la directora artística de este ciclo, Blanca Li, en una entrevista concedida a Europa Press en la que defiende que "es mejor entenderlo y acercarse a esta realidad" que "tenerle sólo miedo".

Con un "punto de feria" y sin renunciar al humor, Canal Connect reúne a 16 artistas de muy diversas disciplinas en un evento que, como subraya Li, se ha "consolidado" en el calendario de Teatros del Canal, demostrando que un teatro "es mucho más que sentarse en una butaca".

Por su parte, el comisario de Canal Connect, Charles Carcopino, ha apuntado en la misma entrevista el protagonismo de la figura de los monstruos, un "clásico" en la historia del arte que hoy aparece bajo una nueva figura, la de los monstruos que surgen tras las redes sociales o el propio "ritmo acelerado" en el que se desarrolla la tecnología.

Así, se retoma también el concepto de monstruo "que existía en las ferias" del pasado desde el punto de vista de "los nuevos que aparecen hoy", formando así un recorrido "divertido y poético" para el espectador.

En esta línea, la gran exposición 'The New Freak Show', que se exhibirá dentro del ciclo en varios espacios del teatro, explora "con poesía y humor" la figura del hombre del saco y está concebida como una serie de atracciones de feria que abordan algunos de los nuevos miedos generados por un mundo acelerado y asfixiado por su complejidad. Dos espectáculos de realidad virtual e inmersiva y mesas redondas y talleres completarán la programación de este año.

La muestra la componen 20 instalaciones de 16 autores nacionales e internacionales como Rocío Berenguer, Samuel Bianchini, Mit Borrás, Rachel Lamot, Lee Byungchan, Salomé Chatriot, Robbie Cooper, Félicie D'Estienne, Joan Fontcuberta, Pilar Rosado, Cristina Galán, Bart Hess, Geoffrey Lillemon, Ian Spriggs, Temporary Distortion y la Zurich University of Arts/Inmersive Arts Space.

En estas obras, sus autores abordan esos nuevos temores propiciados por la tecnología, como el fin de los recursos, la contaminación, la llegada de los ordenadores cuánticos y la IA, los robots, el malware y las identidades falsas, el desarrollo de las fake news, la manipulación y el acoso en línea o la multiplicación de las ondas.

Entre las atracciones de 'The Freak Show' destacan 'An Instrument for the Measurement of Absence', que desafía al público a encerrarse en un pequeño y siniestro armario desde donde pueden mirar por un agujero y ser testigos de un encuentro inesperado, así como 'O BOT°PHONE', una instalación inmersiva e interactiva en forma de cabina telefónica retrofuturista que permite dialogar con una obra literaria a través de Inteligencia Artificial.

Lee Byungchan, por su parte, presenta 'Creature 2024', gigantescos monstruos de plástico animados por su propia respiración. Joan Fontcuberta recopila imágenes extremas de Internet que son interpretadas por la IA, generando una antología utópica de monstruos contemporáneos que solapan realidad y ficción hasta hacerlas indistinguibles.

La propuesta suiza 'reconFIGURE', entre tanto, es una instalación en tiempo real que explora cómo las máquinas informáticas reimaginan diversos cuerpos humanos, a partir de la captura de la imagen de los visitantes, y la performance innovadora 'The Ghosts of the Sideshow' combina holografías creadas mediante IA con cabaret y circo con un toque contemporáneo.

ESPECTÁCULOS

Lo virtual envuelve las dos obras escenificadas de Canal Connect. A partir de la experiencia de la muerte del padre de Claire Bardaine y de su propio embarazo, la artista visual ha creado, en compañía de Adrien M, 'Dernière minute' (Sala Verde, del 23 al 28 de abril), una experiencia-instalación inmersiva, cuyo título alude al minuto justo antes de cruzar el umbral que precede al nacimiento o a la muerte.

Durante 30 minutos, en un espacio bañado de imágenes y música, esta instalación permite al público participar colectivamente en una experiencia esencial sobre el antes y el después.

'Prometheus Bound' (del 25 al 28 de abril, Sala Negra) es la primera parte de una trilogía concebida por el artista japonés Meiro Koizumi, autor de vídeos experimentales y obras de performance que exploran las relaciones entre la realidad y la ficción, entre el estado, la comunidad y el individuo, y entre los cuerpos humanos y las emociones.

La obra se basa en el mito de Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para entregarlo a los humanos y fue castigado a sufrir un tormento eterno. En esta instalación, que trata de esta tensión milenaria entre la humanidad y la tecnología, los espectadores son invitados, en la primera parte, a ponerse unas gafas de realidad virtual que le sumergen en un entorno de sensaciones y emociones. En la segunda parte, el público podrá contemplar una grabación de vídeo en la que aparece un afectado por ELA.

Blanca Li defiende el objetivo de "mostrar ciencia y arte" a través de nuevas creaciones y formas de contar historias que, por su vanguardismo, no termina de encontrar acomodo "ni en museos ni en teatros", a pesar de que "cada vez más artistas" apuestan por ellas.

La responsable de Canal Connect remarca la apuesta por proponer a la ciudadanía estos debates de los que hacer también partícipes a los más jóvenes, para los que el ciclo cuenta con una campaña dirigida a escolares.

En esto incide Charles Carcopino, quien subraya el interés suscitado entre los colegios en anteriores ediciones que han permitido inocular en el público la idea de que los debates y propuestas que se plantean aquí "no son algo súper intelectual", sino algo "muy accesible".

Un trabajo que "ha costado", reconoce Li, pero que ha dado sus frutos, subraya, mientras Carcopino remarca la reunión que este ciclo supone "de culturas y países", con artistas de países como Estados Unidos, Corea, Francia, España o Canadá, lo que permite que cada uno muestra "cómo se vive" en sus respectivas sociedades la evolución actual de la tecnología y su relación con el arte.