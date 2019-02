Móstoles y Alcorcón se sienten "despreciados" por la decisión "unilateral" de activar los semáforos en la A-5

Publicado 25/02/2019 17:10:42 CET

Los municipios de Alcorcón y Móstoles se sienten "despreciados" por la decisión "unilateral" por parte del Ayuntamiento de Madrid de poner en marcha este martes los semáforos en la A-5, entendiendo que afectará a los vecinos de ambas localidades que tienen que trasladarse a diario a la capital.

En concreto, la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), ha criticado la decisión "unilateral" del Ayuntamiento de la capital de instalar y activar los semáforos de la autovía A-5, una señalización que comenzará a funcionar este martes para regular el paso de vehículos en la entrada a Madrid.

"Lamentamos que transcurridos estos meses durante los que, de forma unánime, los municipios del suroeste madrileño hemos exigido reiteradamente una visión responsable y global, un consenso que consideramos fundamental ante la adopción de medidas de este tipo, la respuesta del Consistorio madrileño haya sido una actuación unilateral", ha señalado.

La primera edil recalca que Madrid es una "ciudad receptora" de trabajadores que se desplazan diariamente desde el Sur a la capital para aportar "sus capacidades y trabajo" y contribuir con ello a la economía de la ciudad, "ofreciendo servicios globales, mejorando su industria y haciendo de ella una ciudad moderna, cosmopolita y con proyección económica".

Debido a esto, ha recordado que, desde los municipios del Suroeste de la Comunidad de Madrid que tienen en la A-5 su "principal vía de acceso vehicular a la capital", han presentado diferentes propuestas al Consistorio madrileño con el objetivo de hacer compatible "la consecución de unos niveles tolerables de emisiones CO2" con los "derechos de movilidad" de los vecinos y, por tanto, "con la mejora de su calidad de vida".

Entre las medidas propuestas, destaca, según ha señalado la regidora, la habilitación de un aparcamiento libre en las inmediaciones de la estación de cercanías de Cuatro Vientos, la mejora de las frecuencias y conexiones de los medios de transporte públicos y el diseño de campañas de concienciación ciudadana, todo coordinado a través de una mesa de trabajo intermunicipal.

"También incluimos el exigir a la Comunidad de Madrid que realice un estudio de movilidad de nuestros propios municipios, en el caso de que se apliquen definitivamente las medidas que el Ayuntamiento de Madrid quiere establecer", ha expresado.

Sin embargo, "parece que ellas ha caído en saco roto", después de conocerse que los semáforos, que se pondrán en marcha desde la avenida de los Poblados en dirección al Centro de la ciudad, estarán operativos desde este mismo martes.

"Resulta bastante incomprensible e impropio de una Administración a la que debería definir la voluntad de diálogo", ha concluido la primera edil.

"SE NOS DESPRECIA Y EXPULSA"

Por su parte, el alcalde de Alcorcón, David Pérez, recientemente nombrado número dos en la lista de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, que con esta iniciativa "se nos desprecia y expulsa de nuestro derecho a entrar en Madrid".

Así, ha resumido la posición de su Gobierno a la "imposición" de los semáforos en la A-5, "que van a aumentar un 700% los atascos, algo que ellos mismos reconocen y, a pesar de todo, lo van a poner en marcha".

"En definitiva, hacer daño a la gente, gastar dinero público, tomar medidas dudosamente constitucionales a sabiendas de que van a tener un daño me parece irresponsable", ha recalcado el primer edil alcorconero que insiste en que el daño va a ser triple al dañar la movilidad, al dificultar los accesos; la salud, al incrementar la contaminación por los atascos; y al medio ambiente, "afectando directamente al pulmón madrileño de la Casa de Campo", situado al lado de los semáforos.

"Para que no vayamos, han decidido que nos quieren cerrar la entrada a Madrid y, como eso legalmente no se puede realizar, lo van a hacer mediante un mecanismo de la vía de los hechos", ha insistido, añadiendo que no solo afecta a más de un millón de habitantes del Sur, sino también a barrios de Madrid como puede ser Batán, Campamento y Aluche.