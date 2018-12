Móstoles exige acelerar el enlace con la R-5 y más inversión para el Pau 4

Publicado 04/12/2018 17:18:30 CET

El Ayuntamiento de Móstoles ha aprobado instar al Consorcio Móstoles Sur, integrado por la Comunidad de Madrid y el propio Consistorio, a que incremente la inversión en este barrio, también conocido como el Pau 4, con el objetivo de acelerar la conexión del mismo con la autopista de peaje Radial 5.

"Las administraciones del PP han bloqueado la construcción de esta salida, pero sí decidieron emplear 4 millones de euros en la inversión en preferentes, unos fondos que el Consorcio Móstoles Sur invirtió en Bankia y que, lamentablemente, quienes realmente lo han perdido son las y los mostoleños", añaden.

El portavoz 'popular', Alberto Rodríguez de Rivera, ha rebatido este extremo asegurando que ellos no juegan "a bolsa", y precisando que el Consistorio habla "siempre de una cifra que no es real porque no descuentan los beneficios obtenidos por las inversiones financieras". Además, ha recordado que en el consejo que tomó la decisión "también había un concejal socialista".

Esta respuesta no ha convencido a PSOE y Ganar, socios de Gobierno, que insisten en criticar el "abandono" que ha sufrido la zona desde 2003, reiterando que la inversión que se hizo fue "enfocada únicamente ganar dinero, sin invertirlo en mantenimiento del barrio, como se marca en sus estatutos".

"Por ello exigiremos a la Comunidad de Madrid que abandone su idea de liquidar el Consorcio Móstoles Sur", han destacado, al tiempo que ha solicitado que inviertan sus beneficios en la renovación del asfalto o las aceras de las calles del Pau 4.

En este punto, el Ejecutivo local ha puntualizado que el Consorcio "cuenta con una tesorería libre de compromisos de unos 8 millones de euros, y un importe en parcelas para construcción de unifamiliares que podría suponer alrededor de otros 12 millones de ingresos".

El pasado 14 de noviembre, fuentes municipales aseguraron que se había conseguido "desbloquear" el proyecto al realizar la contratación de los servicios técnicos que llevarán a cabo "un estudio de tráfico actualizado para comenzar el desarrollo de la conexión del barrio con la R-5".

"Con todo esto se busca corregir algunos aspectos técnicos del proyecto de ejecución que quedaron pendientes, a causa de la quiebra de la firma de ingeniería que lo estaba haciendo", declararon.

Con los asesores del Ministerio están pendientes de esta documentación para poder dar luz verde al proyecto, tras lo cual se procederá a rubricar un nuevo convenio entre los organismos implicados para que, "en pocos meses", se pueda contratar la ejecución de la obra y dar así comienzo a la tan necesaria conexión.

La actuación que se prevé llevar a cabo consiste en la realización de un enlace en el kilómetro 11.500 de la R-5, haciendo un paso superior y cuatro ramales de conexión a la autopista, sin que los vecinos tengan que abonar peajes, y prolongando las vías que dan acceso al barrio de Loranca y a los enlaces M-50 y M-506.