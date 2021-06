El mundo drag protagoniza el pregón del Orgullo recordando a pioneros travestis y reclamando reconocimiento

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miembros del mundo 'drag' y transformista de España han protagonizado el pregón del Orgullo LGTBI de Madrid este mediodía en la Plaza Pedro Zerolo, con unos discursos en los que han recordado a pioneros travestis en unos tiempos de burla y represión y destacado la visibilidad y reconocimiento de los últimos años.

El pregón, que ha sido grabado para ser difundido 'online' este año y así evitar aglomeraciones por la pandemia, ha sido presentado como todos las ocasiones por La Plexy. Ella ha recordado que cuando comenzaron a finales del franquismo los transformistas y travestis a hacer shows en sórdidos locales llegaron algunos a sufrir malos tratos policiales y muchos insultos, "que con los años conseguimos apropiárnoslos".

Por su parte, Chumina Power ha señalado que ya había artistas travestis hace un siglo y en la II República española, terminando su presencia en el franquismo, que les invisibilizó. "Este Orgullo va por ello. Seguimos aquí para que no se nos olvide", ha apuntado.

Por su parte, la 'drag queen' Diossa ha recordado el exilio que vivió Miguel de Molina por su homosexualidad en la dictadura, pero que luego vinieron otros que le imitaban como Tomás de Antequera, El Titi o Pedro Rico, "que estuvieron en la picota por su forma de vestirse". "Les gritaban maricones, que fueron valientes y ganaron terreno. En España tuvimos nuestro 'folky power' cn mucho poderío", ha dicho.

En declaraciones a los medios antes, ha destacado la Ley Trans cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados como "un paso pero susceptible de mejora". "Se da en un momento con cierto retroceso social, con muchos ataques y agresiones homófobas. Es importante al menos que las personas más vulnerables nos sintamos respaldadas por la ley", ha declarado.

Por su parte, Nacha la Macha ha recordado a los travestis de los años 70, que tuvieron que soportar un público "a veces cómplice y otras veces agresivo. "Hicieron su propia revolución a golpe de ser ellos mismos", ha apuntado.

En la misma línea se ha manifestado la drag Sandra Love, afirmado que antes eran "bufones y objeto de burlas" pero que poco a poco fueron cambiando las cosas en el cine y otros medios. También ha tomado la palabra la Terremoto de Alcorcón, que ha rememorado la época en la que mucha gente iba a los locales de travestis "por curiosidad y morbo" y que eso fue normalizando al colectivo.

El conocido Paco Clavel ha destacado la década de los 80 y su color, "aunque no todo fue jauja". "Nos pusimos el mundo por montera y no fue fácil. Decidimos vestirnos, maquillarnos y peinarnos como nos dio la gana. Siempre había algunos que querían insultar y criticar pero estamos aquí", ha añadido.

En declaraciones antes a los medios, Clavel ha criticado a Vox y ha asegurado que le parece "horrible y antiguo en el siglo XXI con todo lo que ha pasado" que haya grupos políticos que estén en contra de sus derechos. "Hay que ir adelante y la gente que no interesa, apartarla, apartheid. Siempre hacia adelante y nunca hacia atrás", ha subrayado.

Por otro lado, la veterana 'drag queen' Psicosis González ha lanzado un alegato para que la gente viva y haga lo que sienta. "La vida es una obra de teatro que no permite ensayar. Haz lo que quieras antes de que se cierre el telón sin aplausos", ha manifestado entre grandes aplausos.

A continuación ha tomado la palabra Supreme Deluxe, que ha reconocido que la televisión está ayudando a dar a su colectivo visibilidad, pero ha reclamado continuar en esa lucha. Por su parte, la Prohibida ha aludido a quienes utilizan "lo del lobby gay, que es el antiguo maricón me mierda". "Somos asociaciones abiertas a todos, no somos ninguna mafia. Y estamos orgullosas de lo que sentimos", ha apostillado.

En el pregón también ha estado representado una 'drag king', esas lesbianas que se visten de hombres para sus shows. Se trata de Marcus Massalami, valenciana residente en Madrid. "El que aparezca la figura del 'drag king' es un orgullo, una parte visible de una realidad que siempre ha estado ahí, que está empezando a coger fuerza. Me parece una imagen social de lo que está pasando", ha dicho.

Massalami también ha alertado de los discursos homófobos de la ultraderecha en España y el resto de Europa. "Hay que estar al loro, los derechos que se consiguen siempre es luchando y en cualquier momento te los pueden quitar. Tenemos que seguir luchando, visibilizando y conseguir esa normalidad. Queremos que dejen de hacer políticas con nuestras vidas y existencia, que es tan válida como cualquier otra. Sí que veo que hay peligro porque hay discursos que están cogiendo mucha fuerza y llevan un tinte de odio y retroceso. Dan miedo escucharlos y ver el transformo, un discurso populista y peligroso y cala en la sociedad y es un discurso para nada positivo", ha expresado.

También ha hablado en el pregón la presidenta de Cogam, Carmen García de Merlo, quien ha estado esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento, en el Debate del Estado de la Ciudad. Ha criticado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, por "no mencionar para nada el Orgullo ni el colectivo". "Aún con eso no morirán nuestras leyes y nuestros derechos, que tenemos que seguir conquistando y defendiendo. Ni un paso atrás", ha finalizado.

Posteriormente ha tomado la palabra la presidenta de FELGTB, Uge San Gil, que ha recordado al mundo drag y las sonrisas que les han proporcionado muchas noches en duros años en los que "se jugaban la vida o las llevaban a la cárcel o al manicomino". Luego ha recordado la reciente aprobación del anteproyecto de la Ley Trans, "un avance para la sociedad y el colectivo, una ley que debe crecer en el proceso parlamentario".

"Es un Orgullo reivindicativo, político, con mucha alegría y sonrisa y luchando por esta ley, que tiene garantías jurídicas para que el fraude de ley no exista. Por tanto, no hay que tener miedo. Ser trans es algo tan íntimo y nadie daría ese paso falsamente. Hay garantías jurídicas para que eso no ocurra. Ya no somos personas despatologizadas, se prohíben las terapias de reconversión, se facilitan terapias de reproducción asistidas, la afiliación de los hijos y de las personas intersexuales, se prohíbe la mutilación de los bebés y se fijan sanciones a la LGTBIfobia", ha detallado sobre la nueva normativa.

San Gil también ha subrayado que "no darán un paso atrás y acusarán a la ultraderecha, pero también a sus cómplices sin ningún tipo de ambigüedad. "En la manifestación estatal ocuparemos el espacio de Colón. Nos hemos apropiado del insulto y ocuparemos el espacio de la ultraderecha porque no nos van a quitar las conquistas legales. El colectivo con el movimiento feminista a nuestra lado haremos frente a la ultraderecha y los discursos de odio hacia las personas LGTBI, migrantes y mujeres", ha concluido.

