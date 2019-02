Murgui da un sobresaliente a Foros Locales al comparar 157 participantes de media con los 12 de Consejos Territoriales

Publicado 15/02/2019 13:24:52 CET

Para Cs son "un suspenso de los gordos" y preguntan si se reformarán. El delegado les insta a "responder a la propuesta de decálogo" enviada en junio, "un folio por las dos caras"

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de Madrid, Nacho Murgui, ha dado no sólo un aprobado "sino más bien un sobresaliente" a los Foros Locales puestos en marcha durante la legislatura al comparar la media de 157 personas de asistencia por distrito con las doce que acudían a los extintos Consejos Territoriales, diseñados por el PP, "en su mejor momento".

La valoración que ha hecho la concejala de Cs Silvia Saavedra de estos órganos de participación ha sido muy distinta. Para la edil de la formación naranja merecen un suspenso porque "no funcionan bien" y "están politizados", de ahí que se genere "frustración y una bajada de la participación de forma estrepitosa". "Los Foros Locales son una realidad mejorable, como todo en la vida. Y si quieren que no se politicen, dejen de politizarlos", ha espetado el delegado.

Quienes participan en los Foros "quieren propuestas para los distritos, no ideológicas", ha lanzado Saavedra en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. A eso ha unido que las propuestas de los Foros a los plenos de los distritos no han alcanzado las 1.200 --a lo que Murgui ha contestado que ese es el tope máximo y que no es su función principal-- sino 300. "Es un suspenso de los gordos, vamos, que no pasan de curso", ha resumido la concejala.

"Si se nos queda para septiembre hay que repetir y eso es lo que vamos a hacer, repetir", ha contestado el delegado. Silvia Saavedra ha preguntado si el área tiene previsto modificar el reglamento de los Foros, a lo que Nacho Murgui ha contestado que lo que debería hacer Cs en ese sentido es "responder a la propuesta de decálogo" que el área lleva esperando "desde junio", una propuesta de mejora de "un folio por las dos caras".