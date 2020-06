Murgui defiende que la asamblea de Más Madrid "en nada se parece" a la conformación de partidos tradicionales

Con una trayectoria militante a sus espaldas, Murgui nunca se identificó con un partido tradicional y sí lo hace con un proceso que "en nada se parece a formas verticales y menos participadas"

El concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha defendido que la asamblea que celebrará la plataforma a lo largo de este mes recoge una aspiración democrática de la ciudad y de la sociedad que "en nada" se parece a la conformación de los partidos tradicionales.

Con una extensa trayectoria militante en movimientos sociales, Murgui ha reconocido que nunca se identificó con un partido tradicional pero ahora sí lo hace con un proceso que "en nada se parece a formas verticales y menos participadas".

El edil ha contestado así en una rueda de prensa virtual después de que hace tres días la portavoz orgánica, Marta Higueras, anunciara que no participará en el proceso de constitución de Más Madrid "como partido político". Tampoco lo hará en su desarrollo posterior al entender que hay "otras formas de hacer política" y que la plataforma nació para "superar siglas y las lógicas de partidos". Ya han confirmado que seguirán sus pasos los ediles José Manuel Calvo y Estrella Sánchez.

Murgui ha compartido la misma reflexión verbalizada por la portavoz mediática, Rita Maestre, destacando que "lo esencial" en el grupo municipal pasa por "haber conseguido suscitar un consenso amplísimo en torno a la fórmula que se debe escoger como ciudad para salir de esta situación", los pactos en la Corporación, de manera paralela a que esa fuerza política, Más Madrid, "se esté organizando".

"Es muy compartido cierto rechazo a la forma del partido tradicional y desde ahí surge precisamente esa forma de organización y el proceso que está teniendo lugar en Más Madrid, que están protagonizando cientos de personas vinculadas a la plataforma", ha explicado Nacho Murgui.

Murgui ha descrito un proceso "que en nada se parece a la conformación de otras fuerzas políticas tradicionales y que en nada se parece a formas más verticales y menos participadas" sino que "ha recogido una aspiración democrática que tiene recorrido en la ciudad y en la sociedad desde hace tiempo y que la ha encarnado en un proceso radicalmente democrático".

Para Murgui merecerá la pena conocer el proceso, estudiarlo y ver hasta qué punto es innovador desde el punto de vista político. "Yo, por trayectoria política o militante, no me he identificado nunca con la forma de un partido tradicional y, sin embargo, no había un proceso de semejante características hasta ahora y sí me siento absolutamente identificado porque queda recogida esa aspiración democrática", ha expuesto.

La asamblea de Más Madrid ciudad se celebrará telemáticamente del 6 al 14 de junio mientras que el congreso de elección de cargos tendrá lugar del 29 de junio al 2 de julio, ha informado la organización.