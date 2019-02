Murgui: "En reequilibrio, descentralización y cooperación público-social el salto en una legislatura ha sido radical"

Publicado 12/02/2019 9:28:52 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

A poco más de tres meses para que termine el primer mandato de Ahora Madrid, el segundo teniente de alcalde, Nacho Murgui, tiene claro que con el trabajo hecho en el área que gestiona se puede decir que "en reequilibrio, descentralización y cooperación público-social el salto en una legislatura ha sido radical".

Murgui inaugura este martes las terceras Jornadas de Reequilibrio Territorial, Descentralización y Cooperación Público-Social que organiza el Ayuntamiento de Madrid, donde se expondrán muchas de las experiencias llevadas a la práctica en estos casi cuatro años. "No es que hayamos hecho más de lo mismo es que hemos hecho lo que no se hacía (empezando por el propio área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, que no existía) y hemos cambiado lo que se hacía, le hemos dado la vuelta", unido a que los recursos destinados son mayores, ha indicado el delegado a Europa Press en una entrevista.

En una legislatura "se ha invertido una tendencia muy marcada de los últimos mandatos, donde se había centralizado toda la estructura municipal en la figura del alcalde y en las áreas de gobierno", un modelo, el del PP, que respondía a "un proyecto para la ciudad que dependía de grandes operaciones exclusivamente, como los Juegos Olímpicos o la M-30".

MODELO DE GRANDES OPERACIONES VS RECUPERACIÓN DE LOS DISTRITOS

"Para eso había que atar muy en corto la estructura municipal y ponerla al servicio de esos grandes proyectos, que retraían recursos del resto de la estructura municipal, ya sea económicos, administrativos o políticos", ha expuesto el delegado de Coordinación Territorial, que con su equipo, asegura, ha invertido esta tendencia. "Hemos tenido que detener esa tendencia e invertirla para que responda a otra forma de entender la política en la ciudad poniendo el acento en la recuperación de los distritos", ha indicado.

Tal es así que ahora los distritos han pasado del 12 por ciento a decidir y gestionar en torno al 22 del presupuesto municipal --gestionan el 15 pero alcanzan esa cifra al sumar las inversiones territorializadas, el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), los presupuestos participativos y las Inversiones Financiariamente Sostenibles--.

Unido a una nueva estructura para poder hacerse cargo de nuevas competencias, que ha supuesto diseñar una relación de puestos de trabajo diferente, con una actualización de las retribuciones para detener "la sangría de personal de distritos a áreas de gobierno". Antes de que termine la legislatura se habrá completado el traspaso de competencias previstas en vías públicas y zonas verdes.

LOS FOROS LOCALES COMO REVALORIZACIÓN POLÍTICA DE LOS DISTRITOS

Las Juntas de Distrito además han experimentado una "revalorización política" con la puesta en marcha de los Foros Locales al incorporar a los vecinos, que "también pudieron ver cómo su deseo de participación aumentaba al devolver los plenos de distrito al horario de tarde".

Y, "sin duda, los distritos ganan en igualdad a través de otra novedosa herramienta", el Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT), que parte de una clasificación de los niveles de vulnerabilidad de los barrios y a partir de ahí se hace una distribución de los recursos. Hasta el momento han finalizado 285 proyectos, están en ejecución 76 y en tramitación 63. En total se ha dotado a los distritos con 122,8 millones, de los que casi 56 están ya ejecutados y 36 en ejecución. El resto en tramitación. La ejecución presupuestaria del FRT es del 75,5 por ciento.

Supone todo lo que está adjudicado e iniciado, que puede terminarse a lo largo de 2019, como dotaciones (71 por ciento), actuaciones de mejoras urbanas (64 por ciento), acciones de empleo (83%), intervención social (75%).

EQUIPOS DE ACTUACIÓN DISTRITAL

Cuando a Murgui se le pide que señale una acción del FRT indica de inmediato a los Equipos de Actuación Distrital, el programa remunerado puesto en marcha con distintas organizaciones sociales destinado a personas en desempleo y en situación vulnerable, algunas de ellas asiladas, que encuentran así un trampolín hacia el mercado de trabajo al tiempo que cuidan el entorno urbano degradado. En 2019 participarán en estos equipos 356 personas.

El papel del FRT en la reparación de colegios, de zonas verdes y pistas deportivas básicas "es digno de mención porque son cuestiones muy concretas que mejoran la vida de la gente", añade el delegado, que también ha destacado los cursos de formación para el empleo del Fondo, en los que han participado 1.513 personas. En su mayoría son cursos remunerados y se les paga el SMI. Ahora, en febrero, comienzan las obras de mejora urbana, 277 iniciativas (106 obras en aceras, 70 en zonas verdes y 101 asfaltado) financiadas con 10,2 millones del Fondo.

También el área "ha cambiado el concepto y fortalecido" los ahora Planes Integrales de Barrio. Este año son 35 y con el doble de presupuesto para cada plan de barrio.

AUTOGESTIÓN CIUDADANA EN ESPACIOS PÚBLICOS

El área ha conseguido sacar adelante durante el mandato la primera ordenanza de Cooperación Público-Social, que da amparo a, por ejemplo, las cesiones de espacios públicos a entidades ciudadanas. Alrededor de un centenar de entidades están ya dando vida a estos espacios. "Es un cambio sustancial, antes no existía o de forma desregulada, a dedo", ha recordado el concejal.

"La evolución lógica es que en todos los distritos haya espacios vecinales y la figura del espacio vecinal se consolide como un equipamiento normal en cada distrito, que sea normal que en cada distrito, igual que hay una escuela infantil, un parque, una zona verde o una biblioteca, haya espacios vecinales. Esa es la aspiración, y que la gestión ciudadana de lo común sea un elemento común y cotidiano", ha indicado el delegado.

A pocos meses de que termine la legislatura, Murgui valora que el área ha conseguido "operar un cambio radical en la relación del Ayuntamiento con los vecinos, un buen comienzo que queda por consolidar y seguir extendiendo algunas políticas, como perfeccionar los Foros Locales, poner en marcha el Campus Asociativo o desplegar y desarrollar la ordenanza de cooperación público-social".

La legislatura también ha sido la de la firma del Pacto Regional de la Cañada y la del convenio para los realojos, procedimiento ya iniciado y presupuestado este año con 7,2 millones. Además, ha sido la de la creación de la Oficina del Sureste, una iniciativa ciudadana que Ahora Madrid y PSOE asumieron. En breve comenzarán las obras del Campus Asociativo en la Casa de Campo.

En la columna del trabajo hecho, el área tiene que sumar el Centro de Recursos para las Asociaciones y la Ciudadanía Activa CRAS! (en 2019 se refuerza con 80.000 euros para la compra de material y la puesta en marcha de una aplicación informática); la adhesión a la estrategia alimentaria del Pacto de Milán o la Mesa del Ocio con la figura de la comisionada,

QUÉ QUEDA POR HACER

"Quedan por consolidar los Foros Locales, las políticas que se han puesto en marcha, terminar el proceso de descentralización y una reforma más en profundidad del papel político de las juntas mediante fórmulas de gobernanza que integren de una manera más concreta la realidad no administrativa sino política, convivencial o de comunidad que son los barrios", ha avanzado Nacho Murgui.

Teniendo como base la experiencia de los Planes de Barrio, el delegado apunta a seguir explorando cambios en la estructura política de los distritos orientados a integrar a los barrios en el gobierno de la Junta.

Otra de las vías a futuro es abrirse a otros traspasos de competencias relativos a la limpieza una vez que se agoten los vigentes contratos integrales. Se trataría de reajustarlos y llevar a cabo los procesos de descentralización que ahora no permiten. "Estamos atados", resume Murgui.