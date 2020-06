El Museo Arqueológico Nacional reabre con "un aforo de 540 personas" y con entrada gratuita hasta el 31 de julio

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional ha reabierto sus puertas este martes y al igual que el resto de museos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura y Deporte lo hará en su horario habitual y con "entrada gratuita hasta el 31 de julio", cumpliendo por el momento un "aforo de 540 personas" como máximo y "todas las medidas de seguridad establecidas".

El director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, ha celebrado en declaraciones a Europa Press Televisión, que "esté llegando más gente de la que esperábamos", y que hayan recibido muchas solicitudes en los días anteriores de "muchas personas con interés por ir a verlo". "Se va viendo bastante gente por las salas e irá habiendo más", ha detallado.

El museo ha fijado un aforo máximo hasta el momento, de 540 personas porque no han abierto al completo. "Solo hemos abierto las primeras 18 salas, nuestro aforo ordinario es del orden de 3.000 personas a museo completo, por lo que aplicando el 30% sería 1.000 personas, pero 540 es para la zona que hemos abierto", ha especificado.

El motivo de abrir progresivamente las salas del museo, "no se debe tanto al tema del aforo", tal y como ha explicado Carretero, sino "al volumen del personal que se ha podido incorporar", ya que ha explicado que "hay mucha parte del personal que están en grupos de riesgo, que tienen que atender a menores o mayores o incluso que están en aislamiento por contacto con personas infectada". No obstante tal y como ha asegurado "se irán incorporando poco a poco e irán abriendo más salas de exposición al público"

El museo ha decidido comenzar su reapertura "por las fases más antiguas, la Prehistoria y toda la introducción y todos los pueblos prerromanos, que por otra parte, contienen algunas de las colecciones más importantes del museo". "Da mucha pena tener las salas de Egipto o de Grecia cerradas pero ya llegará", ha lamentado.

En cuanto a las medidas de protección y seguridad, desde el museo han argumentado que "son las medidas básicas y elementales en las que insisten las autoridades sanitarias: la distancia de dos metros entre personas y grupos --aunque solo se admiten grupos familiares y no grupos más numerosos-- seguir los caminos marcados para que no haya cruces entre personas y seguir las medidas de higiene fijadas como llevar mascarilla, etc".