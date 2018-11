Música Góspel y arte urbano en los cementerios de Alcalá para homenajear a los difuntos

Publicado 31/10/2018 13:08:31 CET

La organización de la quinta edición del 'Atardecer de las luces' de Alcalá de Henares ha programado para mañana en el Cementerio Municipal y en el Cementerio Jardín dos exposiciones y dos conciertos musicales, además de todos los demás actos de homenaje a las personas enterradas en los dos recintos, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El grupo 'Blaukámara' dará un recital de temas musicales clásicos a las 13.00 horas de la mañana en el recinto municipal y posteriormente, a partir de las cinco y media de la tarde, el grupo 'EnclaveGospel' interpretará una serie de temas de música góspel mientras se proyectan, como todos los años, las imágenes de los familiares y amigos fallecidos que se encuentran enterrados en el Cementerio Jardín.

Las exposiciones que se van a instalar serán las de los ganadores del Concurso de Cementerios 2018 en el Cementerio Municipal y la del Concurso de Arte Urbano 2018 en el Cementerio Jardín. Ambas muestras son actividades producidas por 'Adiós Cultural', publicación editada por Funespaña.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Funespaña invitan a todos los ciudadanos de la ciudad a recordar y homenajear a sus familiares o amigos fallecidos.

Como todos los años anteriores, en el Cementerio Jardín se recogerán los mensajes, se colgarán las cintas de colores en el árbol de la vida y los niños junto a sus familiares soltarán globos y palomas al final de los actos.

Otro de los protagonistas este año será "Pepa" un ejemplar hembra de cisne que recientemente fue donado a Cementerio Jardín y que este año seguro que se convierte en el protagonista de las miradas de los asistentes, principalmente los más pequeños. El árbol, un ciprés Lambertiana, en el que se podrán colgar las cintas está situado frente al lago.

Clásica antes de comer y Góspel para la tarde La productora Blaukámara, que ya ha participado en otros eventos de Funespaña, pondrá la música en diferentes momentos del día en Cementerio Jardín y en el Municipal.

En la ceremonia religiosa, sonará un dúo de cuerda frotada en los momentos adecuados y con música acordes al culto. A continuación, la misma formación interpretará música clásica y moderna durante el tiempo que dure la ceremonia de recuerdo y homenaje a los familiares y amigos fallecidos del Cementerio Municipal.

Blaukámara nace en Madrid en el año 2003. Sus integrantes son un numeroso grupo de músicos profesionales con larga trayectoria. Blaukámara Dúo está integrado por Laura Martin y Iliana Mitarcheva.

Blaukámara ha actuado en numerosos teatros y espacios de los cuales destacamos escenarios como El Templo de Debod en las fiestas de San Isidro, Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Auditorio Nacional de Brasilia, el parque Nacional de Carranque, colaboraciones televisivas, entre otros.

En la vertiente pedagógica, con el nombre de Pekeblau conciertos pedagógicos, desarrolla una labor intensa para público familiar o escolar y de ello ensalzamos la vertiente inclusiva.

Podríamos resumir la trayectoria de Blaukámara como un alto nivel musical a la vez que muy comprometida con la labor social.

Los temas que interpretarán en el acto del Cementerio Municipal son: La última primavera de E. Grieg, Réquiem de W. A. Mozart, El Cisne de C. Saint Saens, Arioso de J. S. Bach, B. S. de La vida es bella de N.

Piovani, Hasta mi final de S. Mac, El Oboe de Gabriel de E. Morricone, B. S El Crepúsculo de C. B Burwell, Yesterday de The Beatles y Moon River de Manccini.

"EnclaveGospel" es un conjunto coral que interpreta grandes clásicos del soul y música negra a las 17:30 de la tarde en el Cementerio Jardín.

En enero de 2009 comienza su andadura por salas de conciertos y locales de Madrid pasando finalmente a viajar por toda España ofreciendo su visión de la música góspel.

Su responsable es Raquel Soto Moncloa, directora y profesora de canto en su escuela aplicando su método de formación integral del cantante moderno.

Como Vocal coach ha participado en numerosos programas de TV , como Empieza el Espectáculo TVE 1, Factor X 1o y 2o edición, My Camp Rock 1 y 2.

El director musical es Álvaro Gómez, formado por el maestro cubano Andrés Alén y cuenta con una larga trayectoria como arreglista de música góspel.

Mensajes y suelta de globos Por otro lado, como en las ediciones anteriores del 'Atardecer de las luces', durante el acto, las familias podrán leer sus mensajes de recuerdo con la proyección de las imágenes de sus familiares.

Para esto, la organización ha realizado una invitación a todas las familias para que envíen las imágenes y los textos que quieran que sean leídos durante el evento.

El "Atardecer de las luces", que se celebró los cuatro años anteriores con una gran afluencia de familias alcalaínas, comenzará a partir de las 17:30 horas.

Como ya es tradicional, Cementerio Jardín también instalará en el lago las plataformas con forma de nenúfar para depositar las velas del recuerdo.

La ceremonia concluirá con la quema colectiva de los mensajes y la suelta de cientos de globos de colores y palomas por parte de los niños que acuden con sus familiares al acto.