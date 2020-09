"No es que no haya médicos, es que no hay planificación", denuncia Amyts

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La responsable MIR de Amyts, Sheila Justo, ha asegurado este martes que "no es que no haya médicos, es que no hay planificación", y ha recordado que en mayo se ofrecieron "contratos basura" a los especialistas que terminaban la formación, para señalar que de 1.190 solo se han contratado 500 porque el resto han elegido contratos de otras comunidades autónomas "porque eran mejores" o "salir de España".

En declaraciones enviadas a los medios de comunicación en respuesta a las afirmaciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre la falta de médicos en España, Justo ha señalado que este es el país "con mayor número de Facultades de toda Europa", pero "hay mayor número de licenciados de Medicina que número de plazas MIR", lo que "supone un embudo", y "cada año muchos licenciados quedan como remanente y quedan para los años siguientes".

Asimismo, ha indicado que en 2019 se solicitaron 4.100 certificados de idoneidad para salir del país a ejercer la Medicina, cuando en 2011 era solo 1.000, por lo que "cada vez son más el número de médicos que deciden salir de España para ejercer en condiciones dignas de trabajo".

"Creo que es importante planificar porque no se puede fugar el talento a otros países de la Unión Europea y ni mucho menos no tener cubiertas las necesidades del propio país con lo que supone y la inversión que supone la formación de nuestros especialistas y lo valorados que están", ha recalcado.

Por su parte, la vicesecretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha asegurado que la falta de médicos para contratar "es un mantra que se lleva repitiendo por parte de la Administración en forma de excusa o de incapacidad para gestionar las cosas de otra manera desde hace años".

"La situación en la Comunidad de Madrid, a nivel de la atención primaria, ya era desesperante antes de la pandemia", ha señalado, al tiempo que ha recordado que Amyts ha denunciado, "en numerosas ocasiones", que había "más de 400 plazas de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria sin cubrir y más de 50 de pediatras de atención primaria".

"Con la pandemia todo esto se ha recrudecido y ahora estimamos que hay un déficit de unos 1.000 médicos de atención primaria para poder dar una asistencia de calidad", ha apostillado.

A su juicio, todo esto se ve "agravado por una falta de planificación a nivel tanto del Ministerio, de la Dirección General de Ordenación de Recursos Humanos, como de las comunidades, que ha llevado a situaciones tan absurdas como que salgan muchísimos más licenciados de las Facultades de Medicina de los que luego pueden optar a una plaza MIR".

"Los médicos ante toda esta situación al final deciden irse, deciden pedir certificados de idoneidad, qué es una realidad que sabemos que lleva produciéndose desde hace años y subiendo", ha asegurado, para señalar que en 2019 han subido más de un 18 por ciento.

"Estamos teniendo uno de los mejores sistemas de formación de MIR del mundo y como usuarios y como pacientes vamos a vivir la horrible realidad de que muchos de ellos no van a elegir España para quedarse a ejercer, porque las condiciones que les ofrecemos a los médicos en España y en concreto en la Comunidad de Madrid no son buenas", ha zanjado.