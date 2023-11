Noelia de Mingo pacta con la fiscal y sus víctimas para internar durante 33 años en una cárcel psiquiátrica

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Noelia de Mingo, condenada en 2003 por matar a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz, ha pactado con la Fiscalía y sus víctimas para ser internada durante 33 años en un psiquiátrico penitenciario por la agresión múltiple que protagonizó en El Molar en septiembre de 2021 en la que resultaron heridas dos empleadas, una de gravedad, de un supermercado.

El acuerdo de conformidad se ha alcanzado poco antes de la vista oral debido a que una de las perjudicadas se había negado hasta ahora a negociar con su agresora. La acusada, esposada y seria, ha ratificado el pacto ante el tribunal, ante quien ha dicho que se mostraba conforme con la condena impuesta.

El presidente de la Sección 6, el magistrado Pedro Javier Rodríguez, ha hecho pública en un pronunciamiento la sentencia por dos delitos de asesinato en grado de tentativa, con la concurrencia de una eximente completa por anomalía psíquica, y por un delito de atentado contra la autoridad.

Una vez que quede libre, se le impone una orden de alejamiento respecto a sus víctimas, una medida de libertad vigilada durante cinco años y no poder entrar en El Molar durante este tiempo. Deberá indemnizar con 110.000 euros a una de sus víctimas y con 50.000 euros a otra.

A su llegada a esta sede judicial, el abogado de la acusación particular, el letrado Carlos Sardinero, se mostraba a favor de un pacto siempre y cuando contemplara una pena de cárcel o un internamiento en psiquiátrico "prolongado y severo" para evitar más incidentes graves.

Sardinero mantiene que, aunque Noelia sufrió en el momento del ataque una esquizofrenia paranoide, esta patología no tenía vínculo con los graves hechos que se produjeron. "Ella sabía lo que hacía y tenía otras motivaciones", ha subrayado el letrado, quien solicitaba inicialmente quince años de prisión por cada víctima al considerar que los hechos se debían calificar como intento de asesinato y no homicidio al no dar a sus víctimas posibilidad de defenderse.

En instrucción, se conoció que dos años antes de la agresión, Noelia tuvo un incidente por un descuento no aplicado en el mismo supermercado de El Molar.

Frente a ello, el abogado defensor sostiene que su clienta tenía alteradas completamente sus facultades mentales, por lo que reclama que se le aplique una eximente completa por enajenación mental.

La exdoctora volvía este lunes a pisar la Audiencia Provincial de Madrid por estos hechos ocurridos 20 años después de ser condenada por el ataque de 2003. Fue absuelta entonces por padecer esquizofrenia paranoide, lo que le eximió de responsabilidad penal. Fue condenada a 25 años de internamiento psiquiátrico, pero en 2017 quedó libre.

Lo sucedido en El Molar se produjo cuando la acusada, actualmente interna en un psiquiátrico penitencio de Alicante, se encontraba libre después de que la Justicia le sustituyera el internamiento en centro psiquiátrico por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar.

Los forenses emitieron un informe en el que hablaban de su evolución favorable, lo que permitió que fuera excarcelada. Desde entonces, apenas salía de su casa y convivía solo con su madre, una mujer octogenaria que debía ejercer la custodia familiar para estar pendiente de que su hija no tuviera descompensaciones psiquiátricas en su enfermedad.

AGREDIDAS EN UN SUPERMERCADO

Los hechos objeto de este procedimiento se produjeron el 20 de septiembre de 2021 cuando la acusada se presentó en un supermercado de El Molar con un cuchillo, apuñalando a la dueña y a una cajera. Tras la agresión, intentó atacar a unos agentes de la Policía Local pero fue detenida.

En su escrito, la Fiscalía solicita nueve años y nueve meses de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado y reclama que se le aplique la eximente incompleta de anomalía psíquica.

Entiende el fiscal que "en el momento de los hechos tenía una floración de su enfermedad mental en la que la percepción y el entendimiento de la realidad estaban gravemente alterados y, por tanto, le limitaban sus capacidades intelectivas y volitivas, si bien no las abolía".

Según el fiscal, la acusada ya fue absuelta con anterioridad de tres delitos de asesinato, cuatro delitos de tentativa de asesinato, una falta de lesiones y de un delito de lesiones graves con medio peligroso al concurrir la eximente completa de enajenación mental.

En aquella ocasión se le impuso una medida de seguridad de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por tiempo máximo de 25 años, medida que le fue sustituida el 6 de octubre de 2017 por tratamiento ambulatorio en su domicilio sito en la localidad de El Molar y que tenía vigencia hasta el 30 de marzo de 2028.

Así, según la Fiscalía, sobre las 11:30 horas del 20 de septiembre de 2021 la acusada acudió a un supermercado de El Molar y, una vez allí, provista de un cuchillo asestó una puñalada en la parte izquierda del abdomen a la cajera del establecimiento "con la intención de acabar con su vida".

Acto seguido se dirigió cuchillo en mano hacia un cliente que en ese momento estaba pagando e inició un forcejeo con él, para dirigirse a continuación hacia otra trabajadora del supermercado que salió corriendo a la calle donde cayó al suelo, circunstancia que aprovechó

para asestarle dos puñaladas en la espalda.

La víctima consiguió levantarse gracias a la ayuda de varios viandantes que consiguieron llamar la atención de la acusada y huyó a una farmacia cercana donde se pudo refugiar, "a pesar de que la misma le siguió con el cuchillo en la mano, sin que pudiera acceder a la misma, al cerrar las puertas los empleados allí presentes".

Ante el revuelo generado, se personó una dotación de la Policía Local que trató de reducirla y durante el forcejeo acometió con su cuchillo contra un agente sin poder darle alcance. La procesada está privada de libertad por esta causa desde el día 21 de septiembre de 2021.