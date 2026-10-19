La nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano de la calle Carretas abrirá en enero

Nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha confirmado que la nueva Oficina Central de Atención al Ciudadano de la céntrica calle Carretas finalizará sus obras en diciembre y podrá finalmente abrir sus puertas a lo largo del próximo mes de enero.

Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en un desayuno informativo con medios de comunicación donde ha incidido en el posible impacto que tendrá esta nueva ubicación para aumentar las atenciones a ciudadanos.

Las nuevas oficinas, que remplazarán a las actuales de la carrera de San Jerónimo, contarán con una superficie de unos 830 metros cuadrados (m2) "en pleno corazón de Madrid", con 500 de ellos reservados para la oficina de atención, el doble que la actual. Otros 218 m2 irán destinados a registro de uniones de hecho y otros 110 m2 serán de accesos y servicios comunes, entre otros.

Estas nuevas instalaciones, que han contado con un inversión de 2,4 millones de euros, tendrán 13 puestos de atención a la ciudadanía en los que trabajarán 31 profesionales al servicio de los madrileños, un 20% más de técnicos de información que hasta ahora. Además, lucirá una pantalla semicircular al estilo de las de estadios de fútbol modernos para brindar información en tiempo real.

El horario de atención al ciudadano será "amplísimo" desde las 8 hasta las 20 horas de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 14 horas. "No creo que haya muchas oficinas con este horario", se ha felicitado el consejero madrileño, que además destaca que no es necesario contar con cita previa y se dará como preferente la atención a personas mayores y con discapacidad.

García Martín ha hecho balance del primer semestre del año, en el que la actual Oficina de Atención al Ciudadano ha atendido a más de 40.000 personas, el doble que el año anterior por estas fechas. Así, espera que la nueva ubicación de las oficinas sirvan para elevar aún más esta cifra de cara al año que viene.

El espacio contará con una sala de espera, una sala multifuncional, un sistema de gestión de turnos y un puesto de autotramitación asistida y otras herramientas tecnológicas de apoyo. Ofrecerá atención presencial y por videollamada para informar y orientar a los madrileños, presentar solicitudes y documentación, y gestionar trámites relacionados con la Tarjeta Sanitaria Virtual y Carné Joven, entre otras.

NUEVA CUENTA DE INSTAGRAM DEL 012

Por otro lado, el consejero ha informado de que el servicio 012 de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid estrenará próximamente nueva cuenta en la red social Instagram para difundir información de interés, dar a conocer sus servicios y anunciar a los madrileños todas las novedades de la región.

La cuenta en esta red social se suma a otras ya disponibles en X o WhatsApp, así como las opciones de chat y videollamada con el objetivo de facilitar una atención más flexible y adaptada a las necesidades de los usuarios. Actualmente el perfil de 012 en X suma más de 59.400 seguidores, y su servicio e videollamada está disponible de 9 a 18 horas.