Nueve de cada diez madrileños viven ya en 'la ciudad de los 15 minutos' siendo la excepción los desarrollos de los 90

El 99,5% está a esa distancia andando de una parada de EMT y un 87,7 de un centro de salud

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez madrileños (92,7 por ciento) viven ya en la 'ciudad de los 15 minutos' --la teoría que se viene estudiando en las escuelas de arquitectura que analiza la distancia andando desde las viviendas a servicios cotidianos como centros de salud, educativos, comerciales, sanitarios, verdes o comercios-- siendo la excepción los desarrollos urbanísticos generados en los años 90 del siglo pasado.

Los datos han sido presentados en rueda de prensa por el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Mariano Fuentes, después de un trabajo realizado desde hace año y medio analizando las distancias entre 148.000 portales residenciales y los servicios básicos.

En concreto, Fuentes ha concretado que "un 92,6% de los madrileños tienen a su disposición una escuela infantil en 15 minutos o menos andando a una velocidad máxima de 1,2 kilómetros; el 97,8% un centro de Primaria; un 95,6% un IES o un centro de FP".

Un 87,7% cuentan con un centro de salud a 15 minutos de su casa o menos; un 92,4 instalaciones deportivas municipales; un 78,5% un centro cultural; un 82% un centro de día. Ya en el ámbito privado más del 99 por ciento de la población tiene en 15 minutos o menos academias, consultorios médicos, clínicas veterinarias o gimnasios.

El mismo informe detalla que el 99,8% de la ciudadanía cuenta con un comercio de proximidad (no solo de alimentación) a menos de un cuarto de hora andando desde sus casas; un 99,7% está a menos de un cuarto de hora de farmacias, peluquerías, bancos u oficinas de correos; el cien por cien de la población está cubierta en lo que se refiere a áreas estancial o parques urbanos; el 99,5% está a esa distancia de una parada de EMT; un 89,5% a Metro y un 95% de un carril bici o ciclocarril.

NUEVO PROCESO PARTICIPATIVO EN DECIDE MADRID

Dentro de la M-30 se cumple ese acceso a los servicios en menos de un cuarto de hora. También en determinados barrios de fuera de la M-30, como Puerta del Ángel, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas o los centros históricos de Villaverde Bajo o Vicálvaro.

Mariano Fuentes ha explicado que "grandes infraestructuras que no puede cruzar" la ciudadanía, como en Cuatro Vientos, o "PAU con suelo para dotaciones pero que no han sido construidas" son algunas de las causas por las que no se puede incluir a esa población que vive en el Madrid de los 15 minutos.

"Ahí es donde nos tenemos que centrar" para llevar inversiones a los distintos puntos de la ciudad, como "El Cañaveral, Las Tablas, Montecarmelo, El Espinillo, Arroyofresno, barrios en los que se va a invertir en los próximos años para que todos los madrileños tengan las mismas garantías y calidad de vida", ha expuesto el concejal.

Esto le ha llevado a anunciar que el Ayuntamiento lanzará "de forma inmediata, en el próximo Consejo Social, un nuevo proceso participativo en Decide Madrid para preguntar a los madrileños de los PAU sobre cómo se pueden generar esos espacios urbanos". "Queremos que nos indiquen cómo mejorar el espacio público para hacer los planes especiales", ha indicado.

HERRAMIENTA ABIERTA A TODOS LOS PARTIDOS Y CRÍTICAS A MÁS MADRID

Preguntado por la cercanía de esta iniciativa a las elecciones del 28 de mayo, Mariano Fuentes ha trasladado a la prensa que la idea es que los distintos partidos políticos puedan aprovechar este informe para diseñar sus propuestas con el fin de que vayan "acompañadas de contenido teórico real".

"No hablamos de relato sino de datos, de información básica para que los madrileños sepan qué servicios necesitan. No va de qué barrio me vota o no", ha argumentado Fuentes, que ha adelantado que en CS sí utilizarán esta información en el programa electoral para transformarla en los equipamientos que se necesitan.

Al ser preguntado por la propuesta electoral de Más Madrid sobre la ciudad de los 15 minutos, el concejal de Cs ha dado al principal grupo de la oposición la "bienvenida a esta teoría que se estudia en las escuelas de arquitectura desde hace 50 años".

"Pero invertir 5.500 millones, que es lo que dicen, no hace falta porque ya nueve de cada diez madrileños viven en la ciudad de los 15 minutos", ha contestado Fuentes, que ha aconsejado a Más Madrid que hagan uso de este informe para "que su programa electoral, por una vez, sea realidad".