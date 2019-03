El nuevo Reglamento de la Asamblea se estrena con rifirrafe: "Perdonen que hay mucho lío aquí"

Publicado 07/03/2019 18:52:05 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Reglamento de la Asamblea de Madrid se ha estrenado este jueves con nuevas formas de petición de palabra, algo que ha provocado un rifirrafe entre diputados y la presidenta de la Cámara regional, Paloma Adrados, que ha tenido que pedir perdón hasta en una ocasión por el revuelo que se ha generado. "Perdonen que hay mucho lío aquí", ha llegado a decir.

Esta mañana los servicios de la Cámara autonómica han ido colocando en cada uno de los asientos de los parlamentarios un tomo del nuevo Reglamento en el que se recogen nuevos tiempos y el voto telemático, entre otras novedades.

El nuevo funcionamiento de los tiempos se ha visto en cada una de las intervenciones, y, en el caso de las votaciones, una diputada del PP ha estrenado el uso del voto telemático al no encontrarse en el Parlamento por enfermedad.

Pero, el rifirrafe se ha producido cuando en el debate del dictamen de la comisión de investigación de corrupción política, el diputado de Ciudadanos César Zafra ha pedido el turno de palabra por el artículo 113.5 mediante el que a partir de ahora los diputados, a excepción de la parte del control al Gobierno, podrán parar el debate en cualquier momento e intervenir.

Zafra ha sacado una tarjeta azul, para solicitar su turno de palabra, de manera simbólica, ya que este es el procedimiento que se utiliza en el Parlamento europeo para ampararse en este artículo.

El parlamentario quería contestar al diputado del PP Alfonso Serrano que durante su intervención afirmó que la que fuera presidenta de esa comisión, Dolores González, "había impedido los trabajos del PP".

Al tiempo que Adrados ha mostrado reticencia a que Zafra tomara la palabra, algunos diputados, de todas las bancadas de la oposición, han alzado el tomo para exigir que el parlamentario pudiera hablar y miembros de la Mesa han ojeado el Reglamento.

Finalmente, la presidenta del Parlamento madrileño ha dado a regañadientes la palabra al diputado de Ciudadanos que ha tenido dos minutos para defenderse.

"Es increíble Serrano que diga que en el PP no ha pasado absolutamente nada. Es bueno escuchar, si hubiera escuchado las comisiones estos años sabría que Gallardón fue imputado. Si no hubiesen hecho nada malo no tendrían que tapar las fechorías que han hecho sus compañeros", ha criticado, cuando Adrados le ha pedido que se atenga al objeto.

Zafra le ha pedido que respete su turno de palabra", aunque ha ironizado con que "comprendía" que Adrados quisiera escribirle su intervención.

En este punto, Serrano por el mismo artículo ha pedido la palabra, a lo que Adrados ha accedido ante los abucheos de algunos diputados socialistas y de Podemos. "Es el nuevo Reglamento", les ha lanzado.

Serrano ha señalado que "parece mentira que después de lo que ha llovido sigan atacando" y les ha pedido que "dejen de estigmatizar por el hecho de tener a gente imputada".

"Son ustedes los que han determinado quien es culpable y quien es inocente, cuando tiene que ser la Justicia. Hemos hecho mucho por esta Comunidad y tenemos la mejor de España", ha criticado.

La diputada de Podemos María Espinosa también ha querido sumarse al estreno del nuevo Reglamento, mientras había un revuelo en el hemiciclo. "Perdone es que hay mucho lío aquí hoy", le ha dicho Adrados, para a continuación negarle el turno de palabra.