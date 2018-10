El número de afiliados en el RETA registra un descenso de 2.202 autónomos con respecto a julio

Actualizado 02/09/2011 15:55:37 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número total de afiliados registrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social se situó al finalizar agosto en 353.836, lo que supone un descenso de 2.202 autónomos con respecto a julio, según los datos publicados por la Seguridad Social sobre los datos de afiliación a los diferentes regímenes, así como el número de parados inscritos en las oficinas de empleo de nuestro país.

A nivel nacional, según ha informado CONAE, el RETA registró en agosto un total de 3.094.590 autónomos, 11.255 menos que el pasado mes, lo que equivaldría a 375 autónomos menos cada día. Asimismo, las oficinas de empleo registraron un total de 4.130.927 desempleados, 51.185 más que los registrados el pasado mes de julio.

En cuanto a las cifras de afiliación, y a nivel autonómico, Andalucía (con un total de 169.795 autónomos afiliados al RETA, lo que supone 11.228 menos que el mes anterior); la Comunidad de Madrid (con un total de 353.836, lo que supone un descenso de 2.202 autónomos con respecto a julio), Cataluña (533.388, que se traduce en 2.983 autónomos menos que el pasado mes de julio) y la Comunidad Valenciana (con un total de 325.663, que supone 1.754 autónomos menos que el pasado mes) encabezan las Comunidades con mayor número de afiliaciones y las que mayores pérdidas registran en el RETA de la Seguridad Social.

Durante agosto todas las CC.AA. registran pérdidas. En cuanto a provincias, aumenta en agosto el número de ellas que también dan datos negativos en la afiliación de autónomos, con respecto al pasado mes, destacando con descensos algunas como Sevilla, Valencia, Vizcaya, Barcelona, Lleida, Badajoz, A Coruña, Lugo, Ourense o Guipúzcoa. De las dos ciudades autónomas, sólo Melilla registra pérdidas en junio (con un total de 3.246 autónomos afiliados al RETA, registra 21 menos que el pasado mes).

POR SECTORES

Por sectores, construcción (408.084 autónomos afiliados) comercio (787.536), agricultura (274.578) y hostelería (330.586) vuelven a ser en agosto los sectores que mayores afiliaciones al RETA registran.

Los datos ofrecidos hoy por la Seguridad suponen la disminución de 32.202 autónomos afiliados al RETA con respecto a agosto del pasado año.

El presidente de CONAE, Salvador García Torrico, ha afirmado que ya advirtieron de que "había que tomar los datos del aumento en la afiliación de principios de verano, con suma prudencia, ya que el final del periodo estival ha traído un aumento en el número de parados y un descenso considerable en el número de afiliados al RETA de la Seguridad Social".

"Necesitamos medidas contundentes, solidarias, eficaces, potentes", ha explicado el Presidente de CONAE, ya que la reforma del Impuesto de Sociedades, el recorte del gasto farmacéutico, la reforma laboral parcial, la reforma de la Constitución para incluir un límite del déficit público "son sólo alguna de las medidas que el Ejecutivo ha anunciado en el último mes con el objetivo de ganarle la batalla a la crisis y a las consecuencias que ésta está teniendo sobre la economía española".

Medidas que, desde la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas (CONAE), según ha explicado su presidente, Salvador García Torrico, comparten pero que "no son suficientes" puesto que consideramos que "se trata de medidas que no completan, que no van más allá y que muchos de los aspectos que tratan deberían haberse tenido en cuenta antes".