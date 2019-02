La Oficina del Sudeste requiere implicación de todos: "No queremos que se viva mejor sino vivir igual" que el resto

Publicado 13/02/2019 13:20:04 CET

Murgui recuerda que es un compromiso institucional que trasciende al Ayuntamiento. Con la Comunidad están en conversaciones y confía en que se sumen

La Oficina Municipal de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sur y del Este de Madrid requiere "la implicación de todos para que no nazca con una pata coja", según ha argumentado este miércoles la concejala Carabanchel y Chamberí, Esther Gómez.

Por su parte, el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha remarcado que un "compromiso para garantizar la continuidad institucional del proyecto", mientras que el presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, ha indicado que el fin es conseguir que "en el sur y en el este no es que se quiera vivir simplemente mejor sino que se viva igual" que en el resto de la ciudad.

La Oficina Municipal de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sur y del Este de Madrid fue aprobada por el Pleno de Cibeles antes de que terminara 2018, apoyada por todos los grupos menos el PP, que se abstuvo. Hoy ha protagonizado gran parte de una de las mesas redonda de las III Jornadas de Descentralización, Reequilibrio Territorial y Cooperación Público-Social, organizadas por el Ayuntamiento de Madrid. La Oficina nació a instancias del movimiento vecinal para reequilibrar la ciudad con acciones concretas y ha contado con el impulso de Ahora Madrid y PSOE. En ella se dan cita movimiento vecinal, partidos políticos, el Ayuntamiento, la Delegación de Gobierno, sindicatos, empresas, universidades y se está a la espera de la Comunidad.

Con la Oficina se busca "un cambio de paradigma en la política madrileña", ha expuesto Villalobos. "No nos resignamos, no me resigno a que en todos los sitios haya desequilibrios (unas palabras con las que contestaba al director de Administración Local de la Comunidad, Ignacio Merino, ponente en la misma mesa) porque no queremos que a partir de ahora en el sur simplemente se viva mejor. No sólo queremos vivir mejor, queremos vivir igual", ha reclamado el presidente de la FRAVM.

Villalobos ha preguntado qué razones llevan a que en los distritos del sur y del este "se concentren todas las plantas de tratamiento de residuos". "¿Por qué no puede haber una depuradora de agua en Chamartín? ¿O una planta de acopio y separación de residuos en Moncloa? ¿Por qué tienen que llegar 900 camiones de basura todos los días a Valdemingómez? ¿Por qué ahora que se tira el Calderón no se instala ahí una depuradora?", ha preguntado.

En el sur y en este se quieren "las mismas ratios en los colegios que en el norte y no puede decir la Comunidad que como han venido muchos inmigrantes tiene que haber diez chavales más en una clase", ha lanzado al director regional de Administración local. Para eso se diseña la estrategia del sudeste, para "acortar las distancias con las otras zonas" de Madrid y "para eso es muy importante que Ayuntamiento, Comunidad y Estado se pongan de acuerdo".

También ha advertido que quien crea que se puede reequilibrar el sur en un mandato "se lo tiene que mirar" porque no se trata únicamente de elaborar planes de inversión sino "repensar cómo está la ciudad". En la misma línea ha ido el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, que ha puesto el acento en lograr "un compromiso para garantizar la continuidad institucional del proyecto entre todas las partes".

COMPROMISO INSTITUCIONAL DE TODOS

"El compromiso del gobierno municipal es total pero es un compromiso institucional que trasciende al Ayuntamiento", ha subrayado Murgui, que ha señalado que Delegación de Gobierno ya "ha mostrado su compromiso con el proyecto" mientras que con la Comunidad están en conversaciones para ver cómo se suman. "Confío en que ese compromiso institucional se va a producir", ha apuntado el concejal de Ahora Madrid, que ha recordado que ambas administraciones tienen experiencia en iniciativas de colaboración, junto a los movimientos vecinales, como los planes de inversión que arrancaron en los 90 o recientemente en la Cañada Real.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha manifestado que la Oficina del Sudeste "tiene el reto de cambiar la ciudad de Madrid" y ha destacado que "lo importante es que tenga autoridad y capacidad estratégica" en las áreas de gobierno y distritos, unido a espacios de participación con organizaciones vecinales, "pioneras en este planteamiento", junto a agentes económicos, sociales y sindicales.

Desde la Comunidad de Madrid, el director general de Administración Local, Ignacio Merino, ha planteado que limitarse al desequilibrio norte-sur es quedarse corto y ha subrayado que las administraciones tienen "la obligación y el compromiso con la ciudadanía de colaborar" teniendo en cuenta que "los recursos no son ilimitados" y dos principios, el de sostenibilidad presupuestaria y el estabilidad financiera.

La concejala-presidenta de Carabanchel y Chamberí, Esther Gómez, ha indicado que la Oficina del Sudeste es "un paso importante en el reequilibrio de la ciudad" dado que son zonas que históricamente han quedado "más olvidadas" por parte de la Administración en el desarrollo de la ciudad.

"Hablamos de políticas en las que hay que mirar desde arriba, que todo el que tenga competencias tenga implicación", ha reclamado la concejala, que ha recordado que la Comunidad tiene las competencias de sanidad, educación, empleo y otras y, por lo tanto, " debe estar sentada" en la Oficina. "O nos implicamos todos o nacerá con una pata coja", ha advertido.